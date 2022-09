"Ho fatto 12 mesi di psicoterapia per il mio ex". La frecciata di Ambra ad Allegri

A X Factor succede di tutto, anche che un concorrente arrivi alle audizioni per conquistare uno dei giudici: Ambra Angiolini. Samuel bolognese originario del Ghana è salito sul palco delle audition del programma di Sky, portando un brano scritto da lui - "Riso con il pollo" - un testo rap volutamente dedicato all'attrice. E il suo interesse per lei, il giovane ghanese lo ha dimostrato sin da subito. " Ho una grandissima passione per Ambra. Ciao Ambra ", ha detto con tono adulatorio Samuel, imbarazzando non poco la giudice: " Mi hai preso alla sprovvista, ti giuro. Non me lo aspettavo ".

Cosa è successo sul palco di X Factor

I giudici di X Factor hanno assistito all'esibizione di Samuel, che ha spiccato per ironia e originalità ma non certo per il talento. E quando è stata la volta del giudizio finale, Ambra ha sorpreso tutti. Si è alzata dalla sua poltrona e è salita sul palco. " Ho una cosa da dire. Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia visto il mio ex, tu saresti il prossimo sicuramente ", ha affermato la Angiolini, inviando una frecciata all'ex fidanzato, Massimiliano Allegri.

L'ironia e l'adulazione sfoggiata dal giovane cantante devono avere ricordato a Ambra Allegri, che ha così deciso di divertirsi un po'. La loro rottura, arrivata si dice a causa dei tradimenti dell'allentatore, ha fatto molto soffrire l'attrice, la quale è stata costretta ad andare in analisi per superare l'addio. " Oggi grazie a te, caro riso col pollo, voglio dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita. No! ", ha detto Ambra Angiolini che poi ha baciato sulla guancia Samuel e lo ha salutato. " Io sono già apposto così. Grazie mille, grazie a tutti ", ha ironizzato il giovane cantante, mimando l'uscita dal palco.

La reazione dei social alla frecciata su Allegri