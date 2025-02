Fedez, Ferragni e le nuove rivelazioni di Fabrizio Corona. Uno "spettro" si aggira all'Ariston

Ascolta ora 00:00 00:00

da Sanremo

C'è uno spettro che s'aggira tra i vicoli di Sanremo e aleggia sul palco dell'Ariston. È quello di Fabrizio Corona, tornato a essere l'incubo dei Vip come ai tempi delle sue peggiori performance che lo hanno portato in carcere. Mentre il capitano del Festival Carlo Conti cerca di tenere la barra dritta e spegnere le polemiche, l'ex re dei paparazzi da giorni infesta i social con la cronistoria delle «corna» di Fedez a Chiari Ferragni e di questa con altri, pure Achille Lauro. Una roba da sballo per il web visto che i due sono in gara al Festival, tanto che tutta l'attenzione degli italiani è catalizzata su Falsissimo, il nuovo canale Youtube dove Corona rivela l'indicibile. E ieri ha lanciato un'altra bomba dicendo di essere in possesso delle canzoni hackerate del Festival e invitando gli utenti a scoprire la password per ascoltarle.

Altro che casi Almasri o preoccupazione per gli annunci di Trump, milioni di italiani hanno visualizzato (a pagamento) le puntate in cui Corona ha rivelato come Fedez abbia sempre tradito la moglie con Angelica Montini e che l'avrebbe voluta lasciare due giorni prima del matrimonio. E ieri sera ha raddoppiato la dose con un'altra puntata della vicenda in cui racconta che Achille e Chiara hanno «consumato», ma senza mostrare prove, audio o video che lo dimostrino. Anzi, ha pure aggiunto un altro presunto amante, il rapper Diego Naska, anche qui senza prove. In più immischiandosi anche nella nuova relazione della Ferragni con Giovanni Tronchetti Provera. Un mare di fango che in pochi minuti ha raggiunto migliaia di visualizzazioni. Ovviamente, tutto quanto si riverbera sul Festival dove Fedez e Lauro stasera presentano le loro canzoni.

E dove Fedez mischia tutto quanto cantando nel brano Battito della sua depressione, dei momenti bui e scegliendo di duettare con Marco Masini in Bella stronza nella serata di venerdì con infinito strascico di polemiche sui versi dello storico brano che saranno o meno cambiati o aggiunti. Che importa, intanto a guadagnarci è Corona, il suo portafogli e il suo ego smisurato. E non è ancora finita: magari il suo spettro si trasforma in carne e ossa qui a Sanremo.