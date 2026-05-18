Dal 2010 Shakira ai Mondiali più spesso dell'Italia

La Juve oggi è senza Champions. Se Leonardo era Da Vinci, il toscano Spalletti con la Fiorentina è Luciano Da Perdi, che l'AI rende "giocondo".

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I tifosi del Monaco 1860 si sono infiltrati alla festa del Bayern e hanno srotolato un bandierone con lo scudetto del Bayern e la scritta "campagnoli figli di...". Il tutto ripreso in diretta anche dalla tv ufficiale del club che festeggiava il titolo. Roba che un po' li condanni e un po gli invidi il genio.

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Lo statale jonico sul Giro in Calabria mette una foto dei corridori accanto a un treno e la scritta: "I ciclisti superano il regionale per Lamezia, partito al loro stesso orario da Catanzaro". Presa in Giro.

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Sorrentino girerà un film su Ancelotti, ma sarebbe bello se ne facesse uno su Spalletti che dopo lo Scudetto lascia il Napoli e poi va in Nazionale e alla Juve. Perché di materiale ce ne sarebbe...

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CR7 in 4 anni con l'Al Nassr ha perso 14 titoli consecutivi e i tifosi ora se la prendono con lui. L'Arabia e l'orgoglio.

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Su Netflix c'è Le Bus il docufilm sul flop dei francesi al Mondiale 2010. Quello con scioperi, zuffe e insulti. È così spassoso che invece che in "documentari" dovrebbe stare alla voce comicità.

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Con la sua nuova hit Mondiale "Dai Dai", Shakira ha superato l'Italia in presenze nelle competizioni FIFA dal 2010 a oggi.

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Il norvegese Ruud sconfitto da Sinner: "Nel calcio la cosa è differente". Proprio rude.

@duppli