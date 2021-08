"Ha sabotato la sua moto". Le accuse choc della Yamaha a Viñales

Un caso clamoroso scuote la MotoGp: la Yamaha ha escluso il suo pilota Maverick Viñales dal prossimo Gp d'Austria, che si correrà nel weekend sul circuito di Spielberg. L'accusa che il team giapponese è quella di aver compiuto - senza esserne autorizzato - "operazioni potenzialmente dannose" sul motore della sua M1 durante l'ultima gara corsa in Stiria.

Adesso tra Vinales e la Yamaha è davvero finita. I rapporti tra lo spagnolo e la casa giapponese erano logori da tempo ma ora la situazione è letteralmete precipitata tanto da far ventilare l'accusa di un possibile sabotaggio. Nell'ultimo Gp di Stiria, lo spagnolo era stato vittima di non meglio precisati problemi tecnici in occasione della seconda partenza, che ne aveva pesantemente condizionato la corsa. La gara sarà con ogni probabilità l'ultima per il pilota in sella alla Yamaha.

Il comunicato

Il tutto viene spiegato in una nota ufficiale: "Yamaha è spiacente di annunciare che l'iscrizione di Maverick Viñales all'evento austriaco di questo fine settimana è stata ritirata dal team Monster Energy Yamaha MotoGP. L'assenza segue la sospensione del pilota da parte di Yamaha a causa dell'inspiegabile funzionamento irregolare della moto da parte dello stesso pilota durante la gara del GP di Stiria dello scorso fine settimana" . La gara ha visto Viñales concludere addirittura al 19° posto.

In particolare Yamaha - dopo ave studiato il dati della telemetria - conclude in maniera molto dura, lasciando in sospeso molte domande: "La conclusione di Yamaha è che le azioni del pilota potrebbero aver potenzialmente causato un danno significativo al motore della sua moto YZR-M1 che potrebbe aver causato gravi rischi per il pilota stesso e forse anche per tutti gli altri protagonisti impegnati nella gara di MotoGP. Il pilota non sarà sostituito al GP d'Austria". Per quanto riguarda infine il futuro del Motomondiale, la casa nipponica spiega che "le decisioni riguardanti le gare future saranno prese dopo un'analisi più dettagliata della situazione e ulteriori discussioni tra Yamaha e il pilota".

I motivi della rottura

Il riferimento è alle sgasate che Viñales ha dato in pit lane. Quelle brusche accelerazioni, atteggiamento probabilmente dettato dal suo nervosismo, hanno indispettito il team soprattutto dopo aver notato dalla telemetria che il pilota avrebbe continuato a sgasare in diverse occasioni durante il giro di rientro ai box. Gesto inusuale, che si fa solo a fine campionato, perché crea chiaramente un serio problema di affidabilità al motore.

Ultimi strascichi dunque di un rapporto finito da tempo. Il divorzio tra Maverick Viñales e la Yamaha è ormai noto da quasi due mesi. Ma la rottura è davvero totale, visto l'annuncio della fine della collaborazione tra il neonato Viñales Racing Team, iscritto alla Supersport 300, e la casa di Iwata. Ovviamente dopo dichiarazioni così pesanti, è difficile che Viñales risalga in sella a una M1 da qui a fine stagione. Dalla prossima stagione il pilota spagnolo correrà in Aprilia. E chissà che a questo punto l’ormai insanabile rottura tra le parti non acceleri l’annuncio ufficiale della casa di Noale.

