Addio a West, star dei Lakers che dette corpo al logo NBA

Ascolta ora 00:00 00:00

Senza le splendide catene televisive dell'atletica il basket cercherà stasera al Forum di Assago la sua regina dopo aver salutato Jerry West (nella foto), scomparso a 86 anni, una leggenda sul campo, oltre 25mila punti segnati, l'uomo che ricorderemo per sempre perché è lui nel logo della NBA, quello che dopo 1 titolo e 9 finali da giocatore ha creato come manager la leggenda dei Lakers prima con Magic e Jabbar e poi con Bryant e Shaq, il co-capitano degli Stati Uniti ai Giochi di Roma del 1960.

Milano-Bologna in campo e in TV (Nove e DMAX) alle 20.30 per una quarta sfida che potrebbe dare all'Olimpia il terzo scudetto consecutivo o alla Virtus la possibilità di giocarsi domenica in gara cinque a Bologna la partita decisiva per avere il 17° scudetto, pareggiando il conto con Milano che l'ha battuta 2 volte nelle ultime tre finali. Serviranno nervi saldi più che lingue infuocate per decidere un campionato dove le due finaliste avranno bisogno di essere squadra, ognuna ricordando oltre a fatiche, infortuni, delusioni europee, i propri peccati: la Virtus che ha perso in casa gara uno e in gara tre ha perso una volata velenata, l'Olimpia pensando a come ha buttato via gara due.

Palla pesante come in tutte le finali, gioco duro come abbiamo visto dal primo minuto in questa battaglia dove la ricchezza conta poco. Sono toreri che dopo le prime cornate in gara tre hanno offerto forse il meglio.

Vedremo stasera e non sarà soltanto una sfida fra Mirotic e Shields contro Belinelli e Shenghelia, perché Melli e Pajola hanno già fatto capire che senza squadra non si arriva da nessuna parte, perché Messina e Banchi, i due generali, sanno come si vive nella grande arena. Dateci felicità giocando al meglio, senza sentire gli ululati di quelli che stanno intorno.