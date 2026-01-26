Semaforo giallorosso

Leggi il settimanale
Assedio Roma, ma poi rossoneri avanti. Gli uomini di Gasp trovano con Pellegrini il pari su rigore che frena il Milan (21ª partita senza ko)

Il Milan resiste nella scia dell'Inter, si stacca a 5 punti dietro ma non si piega dinanzi alla Roma che centra il primo pareggio della stagione. Anzi tocca a Gasp inseguire Allegri fuggito durante la ripresa, secondo abitudine consolidata, con il gol di De Winter. Il pari fissato dal rigore di Pellegrini è il premio soprattutto al miglior primo tempo disputato dai romanisti che restano ancora a secco in materia di confronti diretti. E la striscia del Milan diventa ancora più lunga: 21 partite senza sconfitte. Premiata la scelta del tecnico di preferire De Winter a Pavlovic.

C'è tanta Roma e molto Maignan nel primo tempo, secondo previsioni moltiplicate dal clima dell'Olimpico (esaurito) e dalla pioggia battente. Gasp impiega qualche minuto in più per farsi capire dai suoi che seguono a uomo quelli del Milan e si ritrovano spesso fuori posizione per il cambio di fronte scelto da Rabiot, Ricci e Modric. La Roma parte con la marcia più alta e probabilmente spreca con il suo attaccante più atteso, Malen, l'occasione migliore grazie al tocco di N'Dicka in area dopo 19 minuti. Il Milan non riesce a liberarsi dalla morsa romanista, Leao - spalle alla porta - perde uno, due, tre, quattro palloni facendo ripartire i rivali e questa sequenza spazientisce Allegri. Saelemaekers soffre Wesley, Dybala viene a destra per trovare spazio mentre Modric libera una serie di passaggi filtranti con precisione chirurgica. Nel finale della frazione tocca sempre a Maignan salvare i suoi con una parata di puro istinto sul colpo di testa ravvicinato di Celik.

Nella ripresa cambia la musica perché il Milan - specialista nell'uscire meglio alla distanza - si presenta quasi subito con una percussione Bartesaghi-Rabiot e sinistro velenoso del francese deviato in angolo con un prodigio da Svilar. È lalert per il gol successivo che matura su angolo provocato da svarione di N'Dicka: il cross di Modric è millimetrico per la testa di De Winter in mischia che fa centro (primo gol). A quel punto la Roma (senza Konè fuori per accidente muscolare) molla gli ormeggi, Gasp cambia anche i suoi attaccanti (fuori Dybala e Malen) e a metà frazione raggiunge il pari sospirato.

Merito del rigore fischiato da Colombo per il tocco di mano di Bartesaghi in area: Pellegrini dal dischetto non si fa condizionare dalla fama di Maignan e indovina l'angolo giusto. Nel finale il Milan si difende con tutti i disponibili compreso Loftus Cheek entrato per aggiungere centimetri ai suoi mentre Gasp gioca la carta Venturino appena sbarcato da Genoa, raccomandato da De Rossi.

