Atalanta agli spareggi ma che pari con il Barça

Una beffa atroce per la solita grande Atalanta d'Europa che rimonta due volte il Barça, strappa un prestigioso pari, ma si deve accontentare del nono posto, il primo degli esclusi dagli ottavi di Champions, sorpassata sul filo dal Lilla e dall'Aston Villa. Per i bergamaschi invece il tormento dei playoff in cui troveranno Sporting Lisbona o Bruges, non irresistibili, ma da maneggiare con cura.

Più Gasp che Flick quando si alza il sipario al Montjuic. Tra i due maghi è il bergamasco ad approcciare meglio la sfida, rincorrendo a uomo i fenomeni del Barça e non facendo ragionare Gavi, Pedri e De Jong, mentre le azioni più ficcanti sono atalantine, compreso un gol annullato a Zappacosta per il solito fuorigioco millimetrico dell'esterno nerazzurro. A proposito di esterni, è proprio sulle fasce che l'Atalanta costruisce la sua superiorità, con le occasioni migliori sventate da Szczesny già in apertura su un tentativo di autorete di Balde che anticipa De Ketelaere e su un insidioso diagonale di Retegui.

Peccato che tutto il castello costruito da Gasp si sgretoli improvvisamente appena inizia la ripresa quando il Barça aggira la difesa alta dell'Atalanta con una splendida triangolazione tra Lewandowski, Raphinha e Yamal, che anticipa Carnesecchi in uscita. E buon per la Dea che il polacco incespichi al momento di concretizzare un'altra straordinaria idea di Yamal e che Carnesecchi sventi l'ennesimo assalto del baby blaugrana.

Il Barça sciupa e l'Atalanta trova il primo giusto pareggio con Ederson, il solito gigante di questa Dea, che si beve Gavi con due finte e punisce Szczesny dal limite.

E' il gol che ridà speranza al Gasp, ma un'incredibile distrazione su un banale calcio d'angolo offre ad Araujo, lasciato tutto solo, la palla che rilancia il Barcellona. Ma non è finita, perché la ripresa è da cuori forti e i nerazzurri trovano il 2-2 con Pasalic che sfrutta al meglio un'imbeccata di De Roon. E l'Atalanta si porta a casa un pareggio tanto grande quanto amaro.