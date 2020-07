Balotelli non ha più freni: pesa un quintale

Tempi sempre più duri per Mario Balotelli, adesso tradito anche dalla bilancia: sulla scheda tecnica del centravanti bresciano, pubblicata sul sito ufficiale del Brescia, si legge il numero choc di 99,8 kg.

Prosegue la vita da separato in casa di Balotelli. Da settimane Super Mario si allena da praticamente da solo senza compagni sui campi secondari secondari del centro sportivo di Torbole, nella Bassa Bresciana. I rapporti con il club sono ormai ai minimi termini e non verrà più convocato da qui alla fine della stagione. Difficile in questa situazione recuperare una condizione psicofisica ideale e proprio per questo il responso della bilancia non poteva che essere impietoso. Ieri era stato il Brescia stesso ad aggiornare sul suo sito ufficiale la scheda tecnica dei suoi calciatori, e non è sfuggita la novità al rialzo riguardo il peso di Balotelli: sulla scheda si legge il numero di 99,8 chilogrammi alla voce peso. Il suo peso-forma, comunque significativo in luce della stazza dell’attaccante, è di 92 chilogrammi per cui in base ai dati forniti dalle Rondinelle, sarebbe dunque quasi 8 chili in sovrappeso. Una precisazione da parte del club che evidenzia ancora una volta come il rapporto tra le parti sia sempre più logoro.

Mai più in campo

La storia con il Brescia è ormai giunta al capolinea definitivo: le numerose polemiche delle scorse settimane, legate ai tanti infortuni più o meno ufficiali, hanno di fatto scritto la parola fine anticipatamente sulla storia di questa stagione. Balotelli da ora alla fine della stagione si allenerà soltanto col gruppo di coloro che non giocheranno o con chi dovrà recuperare dagli infortuni, senza più rivedere il campo. Il presidente delle Rondinelle Massimo Cellino, aveva incaricato gli avvocati di avviare la procedura per la rescissione unilaterale del contratto di Mario Balotelli per giusta causa, dichiarando a più riprese che l'idea di riportare Super Mario sia stata ''un grave errore'' . Una guerra legale che portato alla mossa estrema della società di esercitare la clausola contrattuale con la quale l'accordo triennale sottoscritto con il calciatore si scioglie automaticamente in caso di retrocessione. Il destino pare quindi già segnato: dal momento in cui il Brescia oggi penultimo in classifica e lontano sette punti dalla quota salvezza, sarà artimeticamente retrocesso, Balotelli sarà immediatamente libero.

L'opzione Boca Juniors

La stagione di Balotelli è stata sicuramente sottotono, soltanto 5 reti in 19 presenze, un rendimento che sembra precludergli in via definitiva le porte del nostro campionato, per il centravanti bresciano in Serie A non sembra esserci più spazio. Al momento l'unica proposta concreta è quella del Galatasaray, la squadra turca offre un contratto biennale più l'opzione per un altro anno. Sembrano invece spegnersi le voci di un interesse da parte del Boca Juniors, che dopo Daniele De Rossi, aveva pensato ad un altro calciatore italiano. Per alcuni organi di informazione argentini le parti avevano subito trovato il giusto feeling ma nelle ultime ore l'entusiasmo del ds Burdisso sembra essersi spento. A meno di un improvviso ritorno di fiamma, toccherà come sempre a Mino Raiola trovare un'altra squadra, pronta a scommettere ancora su Super Mario.

