Balotelli è un giocatore del Monza: accordo da 400.000 euro fino a giugno

Fumata bianca in casa Monza: Mario Balotelli è ufficialmente un calciatore della squadra brianzola. Il 30enne ex Inter, Milan e Manchester City ha sottoscritto un accordo fino al termine della stagione, 30 giugno del 2021, con uno stipendio di circa 400.000 euro netti più bonus legati alle presenze legate alla promozione in Serie A del club di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani che ha spinto tanto per portarlo alla corte di Brocchi. Per il momento non è in programma una presentazione in grande stile con tanto di intervista e conferenza stampa: il Monza vuole tenere un basso profilo per il suo assistito, forse per non esporlo troppo a possibili domande scomode. Supermario ha superato in maniera brillante le visite mediche e domani sarà già a disposizione di Brocchi a Monzello per gli allenamenti.

UItima chiamata

Adriano Galliani è da sempre un grande sponsor di Balotelli avendolo portato in passato per ben due volte al Milan. Questa volta l'amministratore delegato del Monza ha però dato un ultimatum al 30enne ex Liverpool: "L'ho bacchettato molto, gli ho detto che questa è veramente l'ultima, l'ultima, l'ultima chiamata. Gli voglio bene. Mario è un giocatore che con i mezzi tecnici e fisici che ha doveva fare molto di più. Ha fatto intravedere qualità eccelse, non si capisce perché non possa andare avanti. Ha solo 30 anni" , le parole del dirigente biancorosso.

Galliani ha poi confermato come Silvio Berlusconi sia entuasiasta dell'accordo raggiunto con un talento che non è mai riuscito a fare il definitivo salto di qualità: "Il presidente Berlusconi è entusiasta, mi ha dato l'ok: era molto felice, gli ho passato Mario al telefono e ci ha parlato". L'ex ad del Milan ha poi confermato come l'accordo con Mario sia vincolato a determinate condizioni: "L'accordo sarà fino al 30 giugno del 2021, poi se saremo felici entrambi si andrà avanti. Il ragazzo si è comportato molto bene, da amico: ha accettato una parte fissa bassa con variabili legate alle presenze e alla promozione in A. E si è comportato molto bene anche il suo agente Raiola, che non ha preso commissioni. Mario ha rinunciato a un contratto molto importante che poteva avere in Brasile, a Rio de Janeiro con il Vasco da Gama" . Ora Balotelli dovrà far parlare solo il campo per tentare di togliersi l'etichetta di bad boy e per dimostrare di essere ancora un calciatore desideroso di fare la differenza per la sua squadra.

