Basket, le regine sono sempre loro due: Armani e Virtus

La luna del basket che inizia stasera il suo campionato con l'anticipo fra Trento e Cremona torna a risplendere nel brodo delle previsioni facili. Per tutti saranno Armani e Segafredo Bologna le regine che domani esordiranno, la prima in casa contro Treviso, l'altra in trasferta a Scafati, preparando anche il viaggio nell'eurobasket, la vera meta per le più ricche, le più dotate. Ma restiamo al campionato che televisivamente sarà tutto su Dazn, Eurosport, stasera da Trento, domani per una sfida fra Venezia e Tortona che potrebbero diventare avversarie scomode per le favorite, e DMAX che trasmetterà domani pomeriggio l'esordio dei campioni d'Italia, ancora scottati dalla sconfitta in supercoppa dove la Virtus si è presa il primo trofeo dell'anno, contro Treviso dove è arrivato come allenatore Frank Vitucci che si sente stimolato dal faccia a faccia con Ettore Messina che considera l'Olimpia, portata alla terza stella del 30° scudetto, l'ultima squadra che allenerà perché, come dice lui, con Armani ti senti sempre stimolato e il porto d'arrivo sarà la finale di eurolega.

Dicevamo delle regine, senza trascurare le sfidanti: Tortona che dopo la delusione in supercoppa si sente pronta, così come Brescia, pure lei bruciata dalla Virtus in finale, ma con tante belle speranze, senza dimenticare la nuova Venezia, tenendo in giusta considerazione Sassari che domani esordirà contro Napoli. Per le altre sogno play off con incubo lotta per restare in A1 anche se la A2 è diventata così attraente da trovare un accordo per tre dirette settimanali con la Rai accusata di trascurare il grande basket. Per Reggio Emilia, Treviso, Pesaro, Trento e Brindisi, tutte con un nuovo allenatore più speranze rispetto a Napoli, Varese, Scafati e le promosse Cremona e Pistoia. Milano e la stella Mirotic, Virtus con Banchi (foto) al posto di Scariolo e un nuovo vice il finlandese Lassi Tuovi. Trenta partite più i play off con la finale scudetto ridotta a 5 partite. Buona stagione a tutti.