Il rigore sbagliato e il bel gesto degli avversari: cos'è successo a Marassi

La Stracittadina di Genova, della salvezza, tra la Sampdoria di Marco Giampaolo e il Genoa di Blessin è terminato con il punteggio di 1-0 per i blucerchiati che hanno ottenuto tre punti d'oro grazie alla rete di Abdelhamid Sabiri. Il derby della Lanterna è stato tirato, nervoso, equilibrato e al minuto 95' si è consumato lo psicodramma di Domenico Criscito, il capitano dei rossoblù. Minuto 94', punteggio di 1-0 per i blucherchiati l'arbitro Maresca concede il calcio di rigore, dopo aver rivisto le immagini all'on field review, per un fallo di mano di Ferrari sul colpo di Mattia Destro.

Il rigore sbagliato

Sul dischetto si presenta lo specialista Domenico Criscito che con il gol avrebbe permesso al Genoa di pareggiare il derby, di muovere di poco la classifica e di non fare scappare in classifica proprio i cugini che ora sono virtualmente salvi a tre giorante dalla fine del campionato. Audero, però, ipnotizza dal dischetto l'ex difensore di Juventus e Zenit San Pietroburgo gettando nello sconforto tutti i tifosi rossoblù e lo stesso Criscito che scoppia in lacrime consolato dai compagni di squadra e non solo. Il portiere avversario, infatti, contento per aver parato il rigore ma dispiaciuto per il collega affranto, compie il gesto di fairplay più bello del 2022: un bacio in testa al suo avversario in segno di vicinanza per il rigore sbagliato che potrebbe essere costato la Serie A al Genoa.

Il bacio del portiere per consolare l’avversario che ha appena sbagliato il rigore decisivo (nel derby) è uno dei gesti sportivi più belli di questa stagione… #SampGenoa #Audero #Criscito pic.twitter.com/zRpJ9QqaoI — Gianluca Abate (@Aba_Tweet) April 30, 2022

La rivalità tra Genoa e Sampdoria è da sempre vivissima ma nonostante questo la sportività in campo tra i giocatori delle due squadre l'ha fatta da padrona. Anche il tecnico dei blucerchiati Marco Giampaolo al termine del derby della Lanterna ha voluto dedicare un pensiero a Criscito per aver fallito un calcio di rigore che potrebbe costare la retrocessione al Grifone: "Un pensiero a Criscito. Mi metto sempre nella parte di chi patisce, di chi deve gestire un carico di responsabilità".

Classifica pericolante

Venezia ultimo a quota 22 punti ma con due partite in meno rispetto al Genoa fermo a quota 25 come la Salernitana che ha anche due gare da recuperare come i veneti. Se la Serie A finisse oggi, infatti, a retrocedere sarebbero queste tre squadre. In questa lotta per non retrocedere è stato risucchiato pericolosamente nelle ultime settimane anche il Cagliari di Walter Mazzarri a quota 28 punti e con sole tre partite da giocare (contro Salernitana a domicilio, Inter in casa e Venezia fuori casa). La Sampdoria con questa vittoria è salita a quota 33 come lo Spezia: entrambe non sono ancora salve ma virtualmente potrebbero esserlo.