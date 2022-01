I vergognosi insulti a Berrettini che vola in semifinale

Matteo Berrettini è in forma strepitosa, batte tre set a due Gael Monfils in una grande ed equilibrata battaglia e vola in semifinale agli Australian Open per la prima volta in carriera. Dopo aver vinto i primi due set per 6-4, il tennista romano subisce il ritorno del francese che si porta a casa terzo e quarto set entrambi con il punteggio di 6-3. Nel quinto parziale, però, esce fuori il campione che è in Berrettini che si scaglia contro l'avversario annientandolo con il punteggio di 6-2. In semifinale il nostro tennista troverà Rafael Nadal che ha vinto un'altra battaglia, quella contro il canadese Denis Shapovalov.

Durante la partita, però, Berrettini è stato investito da insulti e fischi da parte di alcuni "tifosi" presenti sugli spalti con il tennista romano che a fine partita nel commentare la sua grande vittoria ha zittito in maniera eleganti questi personaggi ricevendo ancora fischi ma poi tanti applausi dal resto del pubblico. Ora gli altri due quarti di finale che vedranno opposti Medvedev contro Auger-Aliassime e l'altro italiano Jannik Sinner contro il greco Tsitsipas. Per Berrettini dunque ora ci sarà l'ostacolo di Nadal ma mai come questa volta raggiungere la finale non è un'utopia per il romano che è ormai diventato un grande tennista.

La cronaca della partita

Berrettini si dimostra fin da subito solidissimo e dopo quattro giochi in equilibrio strappa il servizio al suo avversario nel quinto gioco. Monfils prova disperatamente a recuperare ma senza risultati con l'italiano che chiude sul 6-4. Nel secondo parziale il romano attende due giochi in più rispetto al primo set prima di brekkare il suo avversario nel settimo gioco chiudendo poi la contesa sul 6-4.

Il transalpino, però, dall'alto della sua esperienza non molla e nel terzo set strappa il servizio a Berrettini nel sesto gioco chiudendo poi il parziale a suo favore per 6-3. Stessa cosa nel quarto set con Matteo che perde il servizio nel quinto gioco con Monfils che vince ancora per 6-3. Nel quinto set, però, il 25enne nostrano tira fuori la grinta e la classe e si impone per 6-2 strappando due volte il servizio al suo avversario nel primo e nel terzo gioco facendo capire fin da subito al suo avversario che non ci sarebbe stata partita. Troppo grande la voglia di vincere da parte di Berrettini che ora però vuole vincere il suo primo Grande Slam dopo aver solo sfiorato Wimbledon lo scorso anno perdendo in finale da Novak Djokovic.