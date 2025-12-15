Biathlon, Vittozzi vince dopo il calvario

Lisa ha gli occhi blu. Di gioia e lacrime. Il suo inseguimento vittorioso nel biathlon non è durato il tempo della gara, a "pursuit" appunto, ieri ad Hochfilzen, ma travalica la cronaca di giornata. La sua è una rincorsa iniziata oltre un anno fa. Il dolore, la schiena, i dubbi le avevano fatto porre fine anzi tempo alla stagione. Una dorsalgia persistente era il bersaglio da abbattere, il vero avversario che l'aveva indotta ad appendere carabina e sci al chiodo e curarsi. La ripartenza, quest'autunno: prima la botta di energia del podio nella staffetta di Oestersund, ieri il sigillo individuale con il gradino più alto del podio. Vittozzi (nella foto) torna così alla vittoria alla vigilia dei Giochi di casa, 21 mesi dopo l'ultimo acuto, in Canada, nella stagione 2024 che la consacrò anche in Coppa. "Ho fatto una gara perfetta che mi ripaga di tutti i pianti e di tutte le sofferenze. Dopo l'anno di pausa forzata, sono quasi stupita che mi siano bastate 5 gare per ritrovare il feeling, riuscendo anche a divertirmi". Lisa ha portato tutte a scuola con quattro poligoni da antologia con cui colmare il gap della sprint chiusa in 14esima piazza. Il giro finale è una progressione costante, che toglie ogni ambizione alla svedese Magnusson e alla norvegese Kirkeeide. Nona Doro Wierer. La Coppa riprende giovedì 18 a Le Grand Bornard, con la sprint femminile. Nello sci alpino, invece, va ancora a podio Sofia Goggia, di nuovo terza, dopo la discesa, anche nel superG di Sankt Moritz. Vince, al primo sigillo in velocità, Alice Robinson, su Romane Miradoli.

Vonn quarta; fuori nel finale, ma competitiva Shiffrin, al rientro in gare veloci. Domani slalom donne a Courchevel (Tv 17.45 e 20.45). Nello slalom di val D'Isere, sfiora il podio, rimontando 21 posizioni Vinatzer, alle spalle di Haugan, Meillard e Kristoffersen. Settimo, Tommaso Sala.