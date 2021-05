L'orrore nel garage: il suicidio choc dell'ex calciatore dell'Avellino

Una notizia tragica scuote il mondo del calcio: l'ex calciatore dell'Avellino Filippo Viscido, centrocampista di 31 anni, è stato trovato impiccato nella serata di domenica in un garage a Battipaglia, cittadina in provincia di Salerno dove viveva. Le cause del decesso sarebbero legate ad un gesto volontario: il calciatore si sarebbe tolto la vita, al momento sono sconosciuti i motivi del gesto.

Gli agenti del commissariato di Battipaglia si sono immediatamente recati sul posto e trovato il corpo senza vita, hanno avviato le indagini al fine di ricostruire l'accaduto e le motivazioni alla base del terribile gesto. Viscido avrebbe compiuto 32 anni tra pochi giorni, il prossimo 5 giugno. Lascia la moglie Mina e i due figli Naomi e Domenico. La notizia ha sconvolto chiunque conosceva il ragazzo, come tutte le tifoserie che lo avevano ammirato da calciatore e chiunque l'avesse incrociato durante la sua carriera. Il centrocampista originario di Battipaglia aveva cominciato la propria carriera nel Chieti e aveva toccato il punto più alto con l'Avellino, indossando la maglia biancoverde dal 2009 al 2011 prima in Serie D e poi in C2.

Nel mezzo una lunghissima carriera sui campi dilettantistici con Pomigliano, Cavese, Battipagliese, Campobasso, Potenza, Savoia, Licata, Ariano Irpino, Sorrento, Leonfortese, Palmese, Chieti, Virtus Avellino, Afragolese e Salernum Baronissi. Dopo quest'ultima esperienza, Viscido era svincolato dopo lo stop delle categorie minori a causa del Covid-19. Tantissimi messaggi di cordoglio dalle sue ex squadre. Il più bello è quello dell'Afragolese, attualmente militante in Serie D, che ha voluto dedicargli uno splendido e commosso messaggio : "La vittoria più bella nel giorno sbagliato. Oggi 3 punti importanti, poi la terribile notizia. Non sappiamo cosa ti abbia spinto a compiere un tale gesto. Sappiamo solo che il tuo sorriso, la tua energia, la tua voglia di vivere resteranno per sempre nei nostri cuori. Grazie Pippo. Grazie per i momenti che hai dedicato a questa Società, a questa città ed a tutti i tifosi rossoblù. Ci stringiamo all'immenso dolore che ha colpito la famiglia Viscido. Riposa in pace Pitbull" .

La squadra napoletana, inoltre, ha lanciato una sottoscrizione per sostenere la famiglia del calciatore tragicamente scomparso: "Ognuno di noi ha un ricordo positivo di Pippo Viscido, uno dei protagonisti del doppio trionfo rossoblù della scorsa stagione. Pippo ha lasciato un vuoto enorme dentro tutti noi e sarebbe bello, provare a ricambiare con un contributo verso la sua famiglia, distrutta dal dolore di questa terrificante tragedia, ciò che lui ha regalato ai nostri colori". Tra i tanti messaggi in memoria del ''pitbull'', come Viscido fu soprannominato ad Avellino, anche quello di Dino Fava Passaro, ex attaccante tra le altre di Udinese, Bologna e Salernitana, che sui social ha condiviso una foto che li ritrae insieme. I due avevano giocato assieme proprio nell'Afragolese: "Poi all'improvviso ti arrivano quelle notizie che ti sconvolgono la giornata… Perché Filippo Viscido grande uomo, grande guerriero.. riposa in pace amico mio".

