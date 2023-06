La boxe italiana degli uomini torna ai Giochi con Cavallaro

La boxe maschile ritorna ai Giochi. L'impresa porta la firma di Salvatore Cavallaro, il primo boxeur del nostro Paese ad assicurarsi la partecipazione alla prossima Olimpiade. L'azzurro, che è in gara ai Giochi Europei di Cracovia 2023, ha battuto 5-0 l'olandese Gradus Kraus ai quarti di finale e ha ottenuto così uno dei quattro pass individuali in palio per la rassegna francese nella sua categoria di peso degli 80 kg. Domani Cavallaro tornerà sul quadrato per giocarsi l'accesso alla finalissima, traguardo peraltro già raggiunto nell'edizione di Minsk 2019, quando si mise al collo l'argento.

Dopo lo zero di Tokyo 2020, dunque ci sarà almeno un uomo a rappresentare l'Italia ai Giochi Olimpici, anche se siamo in attesa di Aziz Abbes Mouhiidine, che nei 92 kg ha battuto il turco Berat Acar (5-0) e domani proverà a staccare anche lui il pass per Parigi. Un traguardo, intanto, già raggiunto da questo 27enne catanese, atleta delle Fiamme Oro, soprannominato Occhi di Tigre, primo atleta siciliano a staccare il biglietto a cinque cerchi. Un riscatto dopo le delusioni delle mancate qualificazioni a Rio 2016 e Tokyo 2020. Dove invece Irma Testa si è ben comportata, portando a casa la medaglia di bronzo dalla rassegna giapponese. Ma la bella notizia è che la campana ci sarà anche a Parigi. Ieri Irma si è presa la sua terza Olimpiade battendo 5-0 la spagnola Jenifer Fernandez Romero nei quarti della categoria 57 kg. Con lei, volerà in Francia pure Giordana Sorrentino (50 kg).