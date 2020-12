Brindisi cade, Milano fa festa. Adesso è sola prima in classifica

Con l'artiglio del diavolo di una difesa fatta bene nell'ultimo quarto, contro una bella Sassari tramortita dai tiri di Roll e Datome, incatenata da Rodriguez, l'Armani torna sola in testa alla classifica del basket nei 15 giorni dove ha giocato 7 partite perdendone due che potevano lasciarla all'inferno. Invece Messina ha trovato gli uomini vincenti prima in Eurolega ad Istanbul e ieri al Forum quando alla fine del terzo quarto, sotto di 3, sembrava non riuscire a scartare il regalo di Brindisi, che l'aveva tramortita a Milano, sorpresa sabato da Pesaro che ieri sperava di avere da Varese una spinta per giocarsi la coppa Italia al Forum in febbraio, ma la squadra di Bulleri, ora schiacciata in fondo alla classifica, non è riuscita a completare la rimonta(-1 a 1'18 dal gong) su Venezia che sta rimettendo insieme i pezzi di una squadra tormentata da infortuni e dal Covid e che ora può ancora sperare di poter difendere il trofeo vinto l'anno scorso se riuscirà a stare fra le prime otto.

Per Milano, che alla vigilia aveva denunciato due casi di Covid all'interno del gruppo, poche ore per rifiatare e poi da mercoledì ricomincerà la rumba. Prima in eurolega, il 23, contro Vitoria, poi il 27 è attesa a Bologna dalla Virtus, che a Treviso ha riscoperto in Teodosic l'uomo della lampada (20 punti 9 assist) e per la sfida più attesa dovrebbe finalmente presentare in campo e in diretta televisiva Marco Belinelli, il giocatore più atteso per un basket mortificato dal ritiro di Roma. Dopo la Virtus, il 30, ci sarà il CSKA a Milano. Tormento ed estasi per capire tutto sull'Armani di quest'anno. Intanto Bologna sorride anche per la Fortitudo che contro Cremona ha vinto la terza partita in una stagione tormentata e avvelenata.

La 12ª di A1: Brindisi-Pesaro 81-92, Milano-Sassari 102-86, Treviso-Virtus Bologna 72-98, Venezia-Varese 86-77, Fortitudo Bologna-Cremona 85-71, Cantù-Brescia 89-92 dts, Trieste-Trentino 92-82. Riposo Reggio Emilia. Class.: (prime posizioni) Milano 20; Brindisi 18; Virtus Bologna 14; Reggio Emilia e Trentino 12.