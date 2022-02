Bufera in Lega Serie A, arrivano le dimissioni di Dal Pino: ecco cosa è successo

Il presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino, si dimetterà oggi. È il clamoroso scenario, rilanciato dall'Ansa, dopo la bufera scoppiata in Lega con la Figc, che tramite il presidente Gravina aveva lanciato un ultimatum per far adeguare lo statuto ai principi informatori del Coni incrementando una spaccatura ormai inesorabile.

Dal Pino, che è negli Stati Uniti dalle vacanze natalizie, ha preso la decisione e la ufficializzerà in giornata con una lettera. Alla base della scelta di Dal Pino, che è alla guida della Lega da due anni, la sua volontà di trasferirsi definitivamente con la famiglia a vivere negli Usa.

La decisione, maturata a inizio gennaio è stata soltanto rinviata di qualche settimana proprio per gestire la difficile fase di inizio anno con le partite rinviate per covid e la riduzione della capienza degli stadi a 5 mila spettatori.

La ricostruzione

La svolta arriva dopo un lungo impasse che ha portato al cortocircuito i rapporti tra le diverse componenti del calcio italiano. Di fatto il Coni chiede alle Federazioni di adeguarsi ai principi informatori, che prevedono la maggioranza semplice, e non qualificata, per le delibere.

Può sembrare una questione burocratica e di poca sostanza, ma non lo è. Ad esempio con le norme adesso in vigore ad esempio servono 14 voti su 20 per modoficare la gestione dei diritti televisivi d’archivio e la gestione della produzione video delle partite. Il risultato è che le big (Inter, Milan, Juve e Napoli su tutte) grazie ad alleanze con altri club sono finora sempre riuscite a gestirli in proprio, opponendosi all'ipotesi di una gestione collettiva, caldeggiata dai piccoli club.

La Figc ha chiesto lo stesso alle Leghe, trovando la resistenza della Serie A, mentre la B e la C si sono già adeguate. Adesso Lega Serie A avrà a disposizione fino al 15 febbraio prossimo per adeguare il proprio statuto ai principi informatori stabiliti dal Consiglio federale della Figc lo scorso novembre.

Una volta scaduto il termine la Federazione sarà pronta a procedere col commissariamento. Lo ha assicurato il presidente federale, Gabriele Gravina, in una risposta inviata all'ad della Lega, Luigi De Siervo, che chiedeva una proroga fino a quella data per consentire alle società di trovare un accordo sulla questione.

Tra i club c'è chi ha optato per la linea dura (Lazio, Fiorentina, Samp, Verona, Atalanta, Udinese, Napoli, Inter, Cagliari), chi si è astenuto (Sassuolo, Empoli, Venezia, Juve) e chi, invece, si è schierato a favore di Gravina (Milan, Roma, Bologna, Salernitana, Torino, Genoa, Spezia).

Intanto balla ancora la questione dei ristori per i mancati incassi, con Dal Pino che a metà gennaio aveva scritto al governo. La spaccatura tra la Federcalcio e i club di Serie A è sempre più profonda.

Segue già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?