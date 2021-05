Buffon: "Ho ricevuto un sms con un'offerta folle più di me..."

Gigi Buffon dirà addio alla Juventus dopo l'ultima giornata di campionato contro il Bologna mettendo così fine alla sua storia d'amore con la Vecchia Signora che dura da 19 anni. Il 43enne di Carrara, però, ha ancora voglia di stupire e l'ha dimostrato giocando alla grande la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, con parate decisive che hanno permesso alla Juventus di vincere la 14esima coppa nazionale della sua storia e a lui di mettere in bacheca il 22esimo trofeo con la maglia bianconera.

Sms folle

A fine partita Buffon ha parlato anche del suo futuro ammettendo di aver ricevuto qualche offerta tra cui una definita folle: "Ho avuto sinceramente tanti contatti in questo periodo e sto analizzando le proposte che ho avuto. Quella che reputerò più stimolante e quando troverò un folle più folle di me lo seguirò. Ultimamente mi è arrivato il messaggio di un dirigente di una società che quanto a follia e ambizione potrebbe superarmi e a me piace questo". In tanti si stanno però chiedendo: a quale club si sta riferendo Buffon?

Mou ci cova?

Una settimana fa il nome di Buffon è stato accostato alla Roma dei Friedkin che hanno da poco piazzato il grande colpo per la panchina José Mourinho. L'ex portiere di Parma e Psg pare abbia il sogno di tornare in nazionale per i mondiali del 2022 in Qatar ma in realtà non vuole regali e se ci arriverà lo vorrà fare solo per merito: "Il record partecipando al mondiale del 2022? Guardiamo come arriverò in quel dicembre 2022. Per l’orgoglio che ho e sentendomi ancora Buffon non mi aspetto e non voglio regali, se qualcuno pensa che io sia ancora un portiere affidabile io ci sono. Ma la sfida è a me stesso, arrivare a dicembre 2022 e sapere che sono ancora forte e potrei esserci”.

La Roma è in cerca di un portiere dato che Antonio Mirante lascerà i giallorossi a fine stagione con Fuzato e Pau Lopez destinati allo stesso destino del portiere italiano dato che non hanno dato garanzie. Buffon è integro fisicamente, ha voglia, esperienza da vendere e potrebbe davvero fare al caso della Roma con Mourinho che avrà espresso il suo gradimento per affidargli le chiavi della porta giallorossa.

Addio amaro

Buffon lascerà la Juventus e sembra una follia vederlo con un'altra maglia in Italia. Il classe '78 ha però voluto di fatto congedarsi con parole al miele per tutti: "Tifosi, dirigenti, compagni, il presidente saranno sempre una parte della mia vita. Non è certo per questa fine di rapporto che cambierà qualcosa. Penso di aver dato tanto amore, professionalità, orgoglio, coraggio per tutti quanti, per il mondo Juve, e di questo ne vado fiero. Poi tutte le cose devono finire".

"Ho 43 anni e a quest’età bisogna fare delle scelte che possono sembrare impopolari, strane, folli, ma se sono arrivato fino a 43 anni così è perché quel pizzico di follia mi ha permesso di non mettermi mai limiti e sognare in ogni momento della mia vita, sono felice quando sogno e riesco ad alimentarmi con nuovi orizzonti, progetti conquiste. Potrei anche pensare di smettere perché sono felice, sono un uomo appagato, ho una famiglia bellissima con una moglie e bambini che amo. Ma se qualcuno più folle di me mi contatta e mi fa immaginare qualcosa di grandioso io lo seguo, perché la vita è questa" , il messaggio finale di Buffon che non appenderà però ancora i guantoni al chiodo al termine della stagione.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?