Il caddie è positivo, escluso Schmitt

Da oggi a domenica andrà in scena sui green di Pozzolengo, allo Chervò Golf Club, la 77ª edizione dell'Open d'Italia, storico appuntamento dello European Tour. Vigilia però rovinata dall'annuncio di un caso di Covid: escluso dalla competizione il tedesco Schmitt. Il suo caddie è stato trovato positivo. Ora sono in autoisolamento. Il tedesco è stato sostituito nel field dallo scozzese Craig Howie. In campo 114 giocatori e tra loro alcune delle stelle più brillanti del circuito continentale: i due ex numeri 1 del mondo Lee Westwood e Martin Kaymer, il defending champion Bernd Wiesberger, l'inglese Matt Wallace e lo spagnolo Adrian Otaegui, fresco vincitore in Scozia.

Ma saranno soprattutto gli azzurri a far sognare i tifosi (rigorosamente assenti dal campo di gioco in ottemperanza alle norme anti Covid): allo Chervò, gli occhi sono puntati su Renato Paratore, vincitore a luglio del British Masters e numero 15 della Race to Dubai, che nelle prime due giornate di gara se la vedrà proprio con gli esperti Westwood e Kaymer. Il romano potrà fare affidamento sui propri progressi tecnici e fisici, gli stessi che gli stanno consentendo di risultare tra i giocatori del Tour più potenti dal tee: la lunghezza del suo drive, sul campo bagnato dello Chervò dove la palla rotola poco, sarà una delle chiavi per ben figurare. Attese anche le performance di Migliozzi, Laporta, Edoardo Molinari, Bertasio, Gagli e Manassero, da poco tornato al successo sull'Alps Tour. In campo, anche il talentuoso amateur Andrea Romano e l'atleta paralimpico Tommaso Perrino.