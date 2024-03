Cagliari senza Mina e Gaetano. Ma erano pronti Minghi e Mietta

La Juve di Allegri non gioca benissimo col Genoa e la seconda voce di Sky Giancarlo Marocchi durante la gara ha usato il suo occhio da ex calciatore per spiegare come gli errori fossero causati, forse, dal campo troppo bagnato. A fine gara intervista Miretti che va in contropiede: «Oggi, forse per il caldo, il campo era troppo secco».

***

Dopo l'eliminazione dell'Inter agli Ottavi sono rispuntati i critici di Simone Inzaghi e tra questi ci sono anche dei milanisti, a dimostrazione che la riconoscenza nel calcio non esiste. Simone sfottuto nonostante abbia fatto vincere uno Scudetto a Calabria, Saelemakers e Messias. Il mondo al contrario

***

Tre risultati utili per l'Italia al Sei Nazioni sono un record ma a riportare tutti coi piedi per terra, facendoci capire che c'è ancora tanto lavoro da fare, ci ha pensato il numero 15 Pani. Dopo una meta al Galles ha esultato come CR7.

***

Guendouzi tocca lo stemma del Frosinone della maglia di Okoli e gli dice «bravo!». Ma non sembrava un complimento.

***

«Le partite di calcio tra giornalisti? Nove su 10 finiscono in rissa», Fabio Caressa.

***

Col Monza il Cagliari di Ranieri era senza Mina e Gaetano e sui social qualcuno ha scritto «Si scaldano Minghi e Mietta».

***

Tutti pazzi per Sinner, ha reso signorile pure il gesto dell'ombrello.

***

Protesta di Ultima Generazione alla Maratona di Roma. C'erano dei runner senza marmitta catalitica?

@duppli