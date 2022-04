Tra calcio e sociale, è già un Monza da A

Le occasioni per pensare in grande ci sono tutte. A partire da quest'ultimo mese di serie B, che apparecchia al tavolo biancorosso la ghiotta occasione di inseguire una A mai assaporata in 120 anni di storia. Tre scontri diretti con Brescia, Frosinone e Benevento, la chiusura con un Perugia che a inizio maggio potrebbe aver già poco da chiedere al campionato.

I biancorossi di Stroppa in campo ci torneranno lunedì sera allo U-Power Stadium, proprio nella sfida alla Leonessa del presidente Cellino, ma intanto continuano a porre uno accanto all'altro i mattoni per far sì che la seria A non sia solo un sogno da cui risvegliarsi in fretta. Il progetto della società è a lungo termine, come dimostrano i 13 milioni di investimenti strutturali al centro sportivo Monzello (che sarà intitolato alla memoria di Luigi Berlusconi) e all'ex stadio Brianteo, oggi U-Power Stadium in onore del naming sponsor presieduto da Franco Uzzeni. Uno stadio già profondamente rinnovato nel look e che in caso di serie A vedrà la realizzazione di nuove coperture per le tribune e spalti più vicini al campo, sul modello di quanto fatto dall'Udinese con il proprio impianto di gioco.

Ma il Monza, sin da quel settembre '18 in cui Fininvest si è messa al timone, ha portato avanti anche investimenti nel sociale, con appuntamenti che hanno coinvolto le scuole del territorio: un volano di iniziative che ha anche portato partner commerciali di primissimo piano a sposare la causa biancorossa. Come testimonia anche la sinergia con le tematiche della sana alimentazione e nella ricerca dell'elevata qualità nel contesto culinario.

Ne è la prova la presenza di Stroppa, dell'amministratore delegato Adriano Galliani e del presidente Paolo Berlusconi, all'inaugurazione de «La Grande Italia», ristorante immerso nell'area esclusiva dello Sporting club di Milano 2, il contesto urbano nato negli anni Ottanta su iniziativa del patron biancorosso Silvio Berlusconi, e silver sponsor del club brianzolo. Al taglio del nastro, oltre ai vertici societari dell'Ac Monza, hanno preso parte anche volti noti del mondo sportivo, televisivo ed imprenditoriale, tra cui anche Guido Busti, Diletta Leotta, Elisabetta Gregoraci e Niccolò Torielli.