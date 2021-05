Il gesto per Bonucci che fa infuriare i milanisti: è polemica

Hakan Calhanoglu fa infuriare i tifosi del Milan nel momento più delicato della stagione, a due giorni dalla decisiva sfida contro l'Atalanta per andare in Champions League. Il trequartista turco, infatti, ha messo un like alla foto di Leonardo Bonucci su Instagram, festante con la Coppa Italia appena vinta, scatenando l'ira dei supporter del Diavolo: "Quando il bianconero si unisce al dorato è sempre un gran bel buongiorno..." , questa la didascalia del difensore della Juventus a corredo della foto con Calhanoglu che è scivolato sulla consueta buccia di banana mettendo il like all'istantanea dell'ex giocatore del Milan.

Una serie di problemi

Calhanoglu è in scadenza di contratto, come Gigio Donnarumma, il 30 giugno del 2021 ma il rinnovo è ancora in alto mare. Il suo nome è stato accostato a diversi club tra cui anche la Juventus e un club del Qatar pronto a ricoprirlo d'oro e i tifosi del Milan si sentono traditi, come dal portiere e capitano, per il mancato rinnovo dato che ormai la stagione è già arrivata a termine. Queste voci sul suo futuro, inoltre, unito al mi piace galeotto piazzato sotto la foto di Bonucci hanno davvero fatto alterare i supporter del Diavolo a due giorni dalla super sfida valida per la Champions League contro l'Atalanta di Gasperini. Serve una vittoria per piazzarsi nei primi quattro posti e senza guardare ai risultati di Napoli e Juventus.

La rabbia dei tifosi

"Prima valuta di andare a giocare in Qatar e poi mette mi piace al post di Bonucci…giorni intensi per il nostro leader 10" e anche: "è una ca..ata ok, magari è amico di Bonucci, quel che volete…ma Calhanoglu si è dimostrato (ormai diverse volte) veramente un c…ne. Vai in Arabia Hakan", "Se Pioli ha le palle contro l’Atalanta non fa giocare Calhanoglu, perché questo clown ha la testa da altre parti, ed è già un separato in casa", sono solo alcuni dei tanti messaggi di stizza postati dai tifosi del Milan sui social per il suo gesto ritenuto inopportuno in questo delicato momento della stagione con i rossoneri che si stanno giocando tutto. Domenica sera alle ore 23 si conoscerà qualcosa di più sul futuro del Diavolo che saprà se giocherà in Champions o Europa League ma soprattutto se sia il turco che Donnarumma rinnoveranno il loro contratto.

