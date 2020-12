Colpo di scena: è caos all'Atalanta. L'indiscrezione: Gasperini ora lascia?

Vigilia di Champions League tesa, agitata in casa Atalanta con la querelle Gasperini-Gomez che tiene banco ormai da giorni. Il tutto risalirebbe alla sfida di Champions League contro i danesei del Midtjylland pareggiata per 1-1 dai nerazzurri con un acceso diverbio tra il tecnico e il capitano della Dea per divergenze su questioni di campo. Secondo alcune indiscrezioni, non confermate, l'argentino avrebbe pure tentato di mettere le mani addosso al tecnico con Ilicic che avrebbe poi preso le parti del compagno di squadra con Gasperini che avrebbe rassegnato già le dimissioni al termine rifiutate dalla società.

Tutti a casa

Gasperini alla vigilia del match di campionato contro l'Udinese, gara poi non disputata per il maltempo e per il campo impraticabile, aveva deciso di non convocare sia Alejandro Gomez che Ilicic con le seguenti motivazioni: "Gomez avrà giocato 190 partite nelle mie 200 a Bergamo. Il Papu è straordinario da diversi anni, è un giocatore incredibile ed è una forza per l’Atalanta. Domani gli farà bene riposare così sarà pronto per Amsterdam. Ilicic devo ritrovarlo, mi deve dare anche lui dei segnali. Darò una possibilità ad altri giocatori per trovare una soluzione".

Il Papu Gomez ha anche deciso di postare su Instagram una foto al fianco del suo compagno di squadra mostrandogli, quasi a ringraziarlo di aver preso le sue parti nel diverbio avuto con il tecnico.

Dimissioni in vista?

Il giocattolo Atalanta costruito in maniera impeccabile dal presidente Percassi, dai suoi dirigenti e da Gian Piero Gasperini sembra risentire di un periodo di crisi e secondo i rumors il tecnico potrebbe anche rassegnare le dimissioni al termine del match di questa sera contro l'Ajax e le darebbe a prescindere dal risultato (con un pareggio i nerazzurri staccherebbero il pass per gli ottavi di finale di Champions League.

Durante la classica conferenza stampa della vigilia l'ex allenatore di Genoa e Inter ha evitato di parlare dell'argomento mettendo davanti a tutto l'obiettivo di squadra. I prossimi giorni, però, saranno decisivi per capire se il caso rientrerà o se esploderà definitivamente.

