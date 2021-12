Capello: "Vi dico perché Allegri è tornato alla Juve..."

Fabio Capello a gamba tesa su Massimiliano Allegri e sulla sua scelta di tornare ad allenare la Juventus. L'ex tecnico di Roma, Real Madrid e Milan, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha punto il livornese: "Allegri ha fatto un errore a tornare alla Juventus Confermo. Avevo detto che sarebbe diventato un ombrellone, avrebbe attirato tutte le critiche. E così è stato", l'appunto di Don Fabio.

Scelta sbagliata

Capello è poi entrato nello specifico spiegando come il suo più grande errore sia stato tornare alla Juventus dicendo no al Real Madrid: "In campo Max non colpevole. Ha fatto qualche errore, ha impiegato un po’ di tempo per capire che cosa fare ma la strada scelta per me è la migliore. Max sa sempre dove andare. Nella decisione in sé, colpevole: aveva un’offerta del Real ed era il momento ideale per andare a Madrid".

L'opionista di Sky Sport ha poi sentenziato pungolando ancora una volta il tecnico toscano: "Diciamo che la Juve era una scelta comoda. All’estero è più dura, devi metterti in discussione, scoprire che i giocatori hanno abitudini diverse. Max mi sembra un po’ pigro, non ha grande interesse a muoversi, preferisce avere Livorno vicina" . Chiusura con parole al miele dedicate ad Allegri: "Max è uno dei migliori, molto diverso da Conte ma ugualmente bravo. Conte ha vinto anche in Inghilterra, come Sarri, e questo è giusto metterlo in evidenza. Il numero uno però, non c’è discussione, è Ancelotti. E il miracolo di Ranieri col Leicester non si può dimenticare".

In realtà la Juventus è ora in ripresa, naviga a meno 12 dalla vetta della classifica ma è piena corsa per la Champions League con Allegri che nonostante qualche difficoltà iniziale tra scelte sbagliate e infortuni si è ora rimesso in careggiata. Simone Inzaghi ha dichiarato di temere ancora i bianconeri con il girone di ritorno che si preannuncia infuocato e divertente dall 20esima alla 38esima giornata.