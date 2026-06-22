Cardinale vara il triangolo del Diavolo e imita il Liverpool

Lo schema operativo del nuovo Milan firmato Gerry Cardinale è pronto e sarà reso pubblico nelle prossime ore. Il modello studiato e in qualche modo replicato a casa Milan è quello del Liverpool studiato a fondo dal numero uno del fondo RedBird che ha fatto parte di quel club negli anni precedenti. La piramide è costituita da un comitato strategico in cima al quale c'è appunto Gerry Cardinale con un ruolo non più di osservatore da lontano ma di effettivo leader e guida della struttura. Le figure calcistiche da affiancare al tecnico portoghese Rúben Amorim che si ritaglia così un ruolo di assoluto rilievo sono due: la prima è quella di Bobby Gardiner, giovane inglese classe 1992 che ha già lavorato al fianco di Moncada ed esperto nella ricerca dei dati, analista già promosso capo scout e che in passato ha lavorato benissimo in collaborazione con Igli Tare specie nel segnalare Athekame. La seconda figura è quella di Hendrik Almstadt, tedesco di anagrafe, classe 1973, che ha lavorato fino al 2016 con l'Aston Villa e che arrivò al Milan scelto da Ivan Gazidis. Il suo ruolo scolpito nel nuovo organigramma sarà quello di directory player trading.

Nel comitato strategico del Milan c'è poi la parte operativa dal punto di vista dirigenziale e che prevede l'ingresso di altre due figure che sono Massimo Calvelli entrato di recente nel board rossonero al pari di David Castelblanco che si occupa in RedBird di investimenti nel settore sportivo e Zlatan Ibrahimovic che a questo punto continua ad avere un ruolo di socio e di consigliere del proprietario. È questo il dato più importante perché riconferma il feeling con Cardinale che lo ha voluto anche in questo comitato ristretto. Da oggi lunedì 22 giugno il Milan potrà contare su questo schema operativo. E si capisce chiaramente che viene confermato il non coinvolgimento di Kirovski arrivato due anni prima per gestire Milan futuro con risultati tecnici non certo esaltanti (retrocesso in serie D) mentre la valorizzazione di alcuni calciatori (Jimenez e Bartesaghi) ha soddisfatto il club al contrario dei giudizi critici dei tifosi. Confermato, è giustamente per il lavoro fatto, anche il responsabile del settore giovanile Vincenzo Vergine. Su questa struttura ha il compito di coordinatore Rúben Amorim che continuerà di fatto a fare il manager come gli è successo in Inghilterra con il Manchester United.

Infine ci sono sviluppi anche nella trattativa tra il club e lo staff tecnico di Max Allegri. Il preparatore dei portieri, molto apprezzato da Maignan, Claudio Filippi ha deciso di chiudere la collaborazione con il tecnico livornese e firmato per trasferirsi a Firenze con Paratici (i due hanno lavorato alla Juventus) grazie anche a uno stipendio più ricco (350 mila euro).

Nel frattempo anche Bernardo Corradi ha accettato la proposta della Samp e alla sua età ha scelto di lavorare in prima persona per tentare l'avventura in panchina in serie B. Sempre da oggi riprenderà probabilmente la trattativa con lo stesso Allegri che nel frattempo ha definito i dettagli del suo contratto con il Napoli di De Laurentiis.