Il caso Suarez e un finale (per ora) scontato

Chi si scandalizza per la decisione di archiviare l'indagine sportiva sulla vicenda Suarez-università di Perugia, non ha letto nemmeno una pagina di quelle carte. È un po' quello che è accaduto per l'indagine penale più recente sulla plus valenze del calcio: ci fosse stato uno che si fosse presa la briga di informarsi presso le fonti per scoprire che due volte il presidente Gravina ha sottoposto nei mesi precedenti la materia scottante all'attenzione della Covisoc e che in mancanza di risposte esaurienti sul tema si è poi rivolto alla Consob poiché - nel presunto coinvolgimento della Juve - trattasi di società quotata in borsa.

Quando l'inchiesta penale partita da Torino (che ha aperto adesso un interessante fronte milanese indagando sui lauti guadagni in suolo italiano dirottati all'estero da alcuni procuratori senza pagare le tasse, ndr) avrà raggiunto la stazione del rinvio a giudizio e saranno perciò resi noti i comportamenti illeciti di tipo calcistico, saremo in grado di ricostruire la vicenda e dare a Gravina quel che è di Gravina il quale - sarebbe inutile ripeterlo - non ha a disposizione la guardia di finanza capace di irrompere negli uffici dei singoli club e procedere al sequestro di documenti.

Allo stesso modo superficiale ci si comporta con la vicenda Suarez. Il procuratore della repubblica di Perugia Cantone, titolare dell'inchiesta, ha trasferito alla procura federale i documenti utili eventualmente alla giustizia sportiva dai quali si ricava che gli unici a rischiare il deferimento sportivo sarebbero - al momento e in attesa di altri accertamenti - i legali della società Juventus.

Può il calcio mandare a processo i legali della Juventus che non sono tesserati della società? La risposta è scontata. E allora anche qui è cosa buona e giusta documentarsi prima di abbaiare (inutilmente) alla luna. Intendiamoci bene: la Juve non è estranea alla vicenda ma se fino a oggi, le intercettazioni più imbarazzanti risultano a carico di due legali del club, la giustizia sportiva non può intervenire e la scelta di archiviare inevitabile.