Caso Suarez, ecco cosa rischia realmente la Juventus in campionato

L'esame farsa di italiano sostenuto da Luis Suarez presso l'Università degli stranieri di Perugia ha già messo nei guai diverse persone e anche alcuni dirigenti della Juventus sono finiti nel registro degli indagati. Ora resta da capire realmente cosa rischierà il club bianconero, a livello sportivo, per questa vicenda. La Procura Federale della Figc, settimane fa, aveva già aperto un'inchiesta chiedendo anche gli atti dell'indagine della magistratura ordinaria di Perugia.

Dall'ammenda alla retrocessione

L'articolo violato è il 32 comma 7 del codice federale, nato nel 2001 dopo il caso relativo ai passarporti falsi (la cosiddetta Passaportopoli). L'articolo in questione norma i reati su attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari.

Le sanzioni vanno dalla semplice ammenda per la semplice responsabilità oggettiva fino ad arrivare alla retrocessione o all'esclusione del campionato, che a onor del vero restano due cose altamente improbabili per quanto riguarda la Vecchia Signora. Se alla fine si trattasse di mancata lealtà non si dovrebbe nemmeno ricorrere all'articolo 32 e il tutto si risolverebbe con una semplice sanzione dal punto di vista pecunario.

La notizia del coinvolgimento di alcuni dirigenti della Juventus hanno scatenato gli utenti sui social network che hanno commentato ironicamente il caso Luis Suarez: "C'è della Juventus nel marcio" , "Alla Juve non conta solo vincere, ma anche mantenere la propria reputazione" e ancora: "Dopo aver stretto la mano ad uno juventino, mi conto le dita" Lo so che stai godicchiando lassu e noi con te Sempre nel cuore" , scrive un nostalgico tifoso nerazzurro rievocando una vecchia frase dell'avvocato Peppino Prisco sulla Juventus

Qualche altro utente, invece, ha preso le parti della Juventus paragonando questa vicenda a quanto avvenuto con Alvaro Recoba e lo scandalo passaporti nel 2001: "Se l’ha fatta franca l’Inter falsificando il passaporto di Recoba e schierandolo per tutto il campionato immagino che, qualora emergessero colpe di dirigenti Juve nell’affare #Suarez mai tesserato, la maggior parte degli interisti richiederebbe equità di trattamento giusto?".

