L'attacco di Cassano: adesso difende Spalletti. E su Totti...

"Io non sarò mai nemico della Roma", parole griffate Luciano Spalletti alla vigilia del match tra il Napoli e il suo passato. L'Olimpico, però, gli ha riservato solo fischi e insulti ma nonostante questo il tecnico toscano è uscito a testa alta dal suo ex stadio e con tanto orgoglio. Il tifo giallorosso non gli ha perdonato il trattamento riservato a Francesco Totti nell'ultimo anno della sua carriera e questa cosa, secondo la maggior parte dei tifosi, resterà un'onta indelebile nel rapporto tra Spalletti e la Roma.

In difesa di Spalletti

C'è una persona, però, che ha deciso di prendere le parti di Luciano Spalletti scagliandosi contro i tifosi della Roma ma soprattutto riservando una stoccata al veleno al suo amico Francesco: “È una vergogna. Tra 20 anni Totti sarà dimenticato, in eterno saranno ricordati i Maradona, i Messi, i Cruijff. De Rossi che è cento volte più romanista di lui è già quasi finito nel dimenticatoio, C'è stato il periodo di Bruno Conti, poi di Totti e ora c'è Pellegrini, che forse giocherà nella Roma per 20 anni e vincerà uno Scudetto. Ragazzi, si cambia", questo l'affondo di FantAntonio alla Bobo Tv su Twitch.

"È una vergogna. Un allenatore che ha amato Roma, ama Roma, e ha fatto delle cose divine. L'hanno fischiato perché ha fatto smettere Totti. Per me è uno scandalo e lo dico a malincuore perché li mi amavano. Tutto è venuto fuori perché Spalletti non faceva giocare il ‘pupo', a cui io voglio bene. Ma se oggi, a 45 anni, gli chiedi di giocare lui risponde di poter fare ancora la differenza. Spalletti faceva le scelte, è ingiusto il comportamento avuto con lui. Non meritava fischi ma ovazioni" , questo il pensiero di un inviperito Antonio Cassano.

De Rossi più di Totti