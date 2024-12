CDK, Pobega & C. Il Milan reduce dalla giornata dei troppi rimorsi

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ultima tappa del campionato di serie A è diventata la domenica dei rimorsi milanisti. Tanti, in sequenza, gli ex componenti della rosa, protagonisti di gol e/o prodezze capaci di richiamare l'attenzione di critica e tifosi e di accendere nuovi riflettori sulle scelte del mercato rossonero. Ha cominciato subito Tommaso Pobega, 25 anni, un passato scandito da molti viaggi e altrettanti ritorni a casa, da Pordenone allo Spezia, al Torino e adesso ceduto in prestito secco al Bologna. Nella sfida con i granata è suo il sigillo del 2 a 0 che mette a sedere i granata e ridà voce alla contestazione nei confronti del presidente Cairo. Subito dopo è toccato al belga ora della Roma, Saelemaekers (scambio di prestiti con Abraham), partecipare alla goleada sul Parma firmando il gol del 2 a 0 e procurando uno dei due rigori (quello realizzato da Paredes). Infine Atalanta-Empoli è diventato il manifesto dei rimorsi milanisti per via della presenza, nel tabellino dei marcatori, di CDK e Colombo oltre che della prestazione - molto apprezzata - del giovane portiere colombiano Vasquez, mandato in prestito in Toscana con la facoltà di riscattarlo a cifra molto bassa (900mila euro secondo i siti specializzati).

CDK con l'Atalanta capolista è diventato una spina nel fianco del Milan post Paolo Maldini. Fu l'ex capo dell'area tecnica a rincorrerlo per quasi un mese, a pagarlo una cifra consistente (a bilancio 37,5 milioni) e a introdurlo nel Milan del dopo-scudetto con il ruolo di tre-quartista, tra l'altro mai ricoperto nel Brugge. Il risultato fu un flop: nemmeno un gol, solo un assist in tutta la stagione. A gestire con il club il mercato del dopo Maldini intervenne Pioli (al fianco di Moncada) al quale venne chiesto il motivo della dismissione. La risposta fu: «A Bergamo gioca in un altro ruolo». Come per dire: a me l'avevano venduto come 3/4ista. Gasperini lo ha trasformato in un attaccante di valore (10 gol e 9 assist). L'Atalanta lo ha riscattato per una cifra sui 23-25 milioni che evita la minusvalenza.

Le uniche note liete indirette sono quella di Lorenzo Colombo autore del gol iniziale dell'Empoli e le prime critiche aspre alla prova di Kalulu con la Juve a Monza. Troppo poco forse per non avvertire un senso complessivo di frustrazione.