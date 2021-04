La Champions è già elitaria. Parlano i trofei dall'80 ad oggi

La Superlega uccide il calcio? Semmai è Maramaldo che uccide un calcio morto, almeno il calcio che non c'è più da un pezzo, quello dove si potevano veramente realizzare i sogni di cui oggi tutti si riempiono la bocca. Il calcio del Leicester e dell'Atalanta, le più grosse sorprese europee degli ultimi anni, ma che ormai sono sempre più rare e non saranno replicabili. D'altra parte basta guardare i numeri per capire che il calcio, da quando è stata introdotta la Champions a 32 squadre, quasi tutte appartenenti a pochi paesi, ha concentrato sempre più ricavi e successi nelle mani di pochi eletti. È evidente la differenza tra la Champions degli ultimi vent'anni (dal 2000-01 al 2019-20) e quella del ventennio precedente: siamo passati da 15 squadre che si sono scambiate la coppa in venti stagioni (il Milan 3 volte, Liverpool, Juventus e Real 2, più altri 11 di club) a sole 9 che l'hanno conquistata nell'ultimo ventennio (5 il Real, 4 il Barça e 3 il Bayern, più 2 di Milan e Liverpool e una Porto, Manchester United, Inter e Chelsea). Insomma una Champions sempre più oligarchica, come la Superlega. Ma i club arricchiti dalla Champions hanno poi imposto a cascata le loro dittature sui campionati nazionali, rendendoli monotoni. In Italia, ad esempio, negli ultimi vent'anni ci sono state solo 4 squadre scudettate contro il doppio (8) nel decennio 1980-2000. Un fenomeno non solo italiano. In tema di numeri resta poi da capire la scelta dei 12 superclub, visto che i risultati recenti valgono per Barcellona (16 volte nei quarti delle ultime 20 Champions), Real (11), Manchester United e Chelsea (9), Liverpool e Juventus (8) e Milan (6). Ma Atletico, City, Arsenal e Inter sono approdati ai quarti solo 5 volte in 20 stagioni, tanto quanto Porto e Lione, escluse dal business. Per non parlare del Tottenham che ci è arrivato 2 volte dal 2000 ad oggi, meno di Roma e Benfica (3). Ah già, ma adesso contano i follower...