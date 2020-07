Champions, l'Atalanta pesca il Psg. La Juve (se passa) City o Real

Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League si è svolto nella sede Uefa di Nyon, in Svizzera. Vediamo subito com'è andata per le squadre italiane. L'Atalanta affronterà il Paris Saint Germain. La Juventus, invece, se passerà il turno (ottavi di finale con L'Olympique Lione, se la vedrà con il Manchester City o il Real Madrid. Sfortuna per il Napoli (che deve ancora vedersela con il Barcellona agli Ottavi): se passasse il turno se la vedrebbe con la vincente tra Chelsea e Bayern Monaco.

Quest'anno, causa emergenza coronavirus e lo stop di alcuni mesi, è prevista la formula Final Eight che si disputerà a Lisbona, in Portogallo, dal 12 al 23 agosto. Le gare si giocheranno tutte allo stadio da Luz del Benfica e allo stadio José Alvalade dello Sporting. Le partite saranno tutte a eliminazione diretta e questo, senza dubbio, renderà ancora più amozionanti le sfide. Non si sa ancora se il pubblico sarà presente o meno. Si potrebbe arrivare a un compromesso, con il via libera a un numero limitato di spettatori, nel rispetto delle distanze minime consigliate per scongiurare il contagio. Ma al momento una decisione non è stata ancora presa.

Accoppiamenti Quarti di Finale

Real Madrid / Manchester City - Lione/Juventus

Lipsia - Atletico Madrid

Napoli/Barcellona - Chelsea/Bayern Monaco

Atalanta - Paris Saint Germain

Sulla base di questi accoppiamenti Napoli e Juventus potrebbero incrociarsi in semifinale. L'undici di gattuso dovrebbe prima eliminare il Barcellona e poi una fra Chelsea e Bayern Monaco; i bianconeri di sarri, invece, sono attesi dal ritorno col Lione e dall'eventuale incrocio con una fra Real Madrid e Manchester City. L'Atalanta, dovesse invece superare il Psg, troverebbe in semifinale una fra Lipsia e Atletico Madrid.

Le date

7-8 agosto: partita di ritorno degli ottavi di finale

12-15 agosto: quarti di finale (Lisbona)

18-19 agosto: semifinali (Lisbona)

23 agosto: finale (Stadio da Luz)



Presidente Atalanta: "Partita storica per noi"

"È un sogno essere lì, per l'Atalanta e per la città di Bergamo è qualcosa di storico", dice ai microfoni di Sky Sport il presidente del club bergamasco, Antonio Percassi. "L'avversaria è fortissima, ma siamo ai quarti di finale e non potrebbe essere diversamente. L'Atalanta giocherà con umiltà, con grande determinazione le sue chance, tenendo conto che per noi è andare a scuola, imparare per migliorare. È sicuramente un'esperienza che farà molto bene al club con una crescita che si sta verificando. Sarà una partita memorabile per la storia dell'Atalanta".

Leonardo (Psg): "Tutti possono vincere"

"Sarà un format diverso, tutte le squadre hanno la possibilità di vincere", ha detto il direttore sportivo del Psg Leonardo. "Non perde da 11 partite. Ne approfitto per salutare gli amici lasciati in Italia, sarà un piacere incontrarvi in Champions League".