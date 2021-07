Gaffe di Parmitano. Esulta al gol inglese ma poi si scusa

Luca Parmitano, ramoso astronauta italiano, ha fatto infuriare i tifosi azzurri per via di un suo tweet che non è passato inosservato. "What an amazing gol! Well done, England" "Che gol strabiliante! Ben fatto, Inghilterra", questa la traduzione de cinguettio dell'astronauta italiano dell'Esa che ha commentato così il vantaggio inglese, dopo soli due minuti, siglato dal giocatore del Manchester United Luke Shaw.

"Guarda che se continui così la prossima volta nello spazio ti ci lasciamo..", scrive un utente e ancora: "Luca, hanno segnato gli inglesi eh? Inglesi!", "Oh Luca ti hanno hackerato l'account?". L'astronauta è stato così costretto poco dopo correggere il tiro con un altro tweet: "Per info: ovvio che tifo Italia. Ma lo sport deve essere rispetto per l'avversario. E lo spettacolo è da entrambe le parti. Adesso tocca agli Azzurri continuare a giocare!", l'appunto di Parmitano che ha reso invisibile il suo precedente tweet pro Inghilterra:

Per info: ovvio che tifo. Ma lo sport deve essere rispetto per l’avversario. E lo spettacolo è da entrambe le parti. Adesso tocca agli Azzurri continuare a giocare! — Luca Parmitano (@astro_luca) July 11, 2021

Che Parmitano tifi o meno l'Italia non è dato a sapere anche perché l'astronauta potrebbe davvero simpatizzare per gli inglesi senza per forza dover essere patriottico. Detto questo esponendosi sui social network in maniera così netta si è esposto alla gogna social che non di fatto non l'ha perdonato.

