"Aguero si ritira". La voce choc che fa calare il sipario sulla carriera

427 reti tra club e nazionale argentina: sono questi i grandi numeri di Sergio Aguero costretto al ritiro a soli 33 anni per via di problemi cardiaci. El Kun, come viene soprannominato nell'ambiente avrebbe fissato, per la prossima settimana, una conferenza stampa per dare l'addio al calcio giocato. Il Barcellona sarebbe già stato informato della decisione dell'argentino ex Atletico Madrid e Manchester City e a riportare la notizia è stato, Gerard Romero, noto colloboratore di Newskill España.

La ricostruzione

Aguero si era sentito male e accasciato sul terreno di gioco nel corso di Barcellona-Alaves e dopo il ricovero in ospedale si sapea che si sarebbe dovuto fermare per un periodo di almeno tre mesi. Purtroppo, secondo le notizie che arrivano dai media spagnoli il responso è ben più grave dato che l'ex genero di Diego Armando Maradona non potrà più tornare a giocare a calcio. Manca ancora l'ufficialità a questa triste notizia ma se dovesse essere confermata sarebbe una grossa perdita per tutto il movimento e soprattutto per il Barcellona che in estate aveva puntato deciso sull'ex City.

I numeri di una grande carriera

El Kun è sempre stato un attaccante duttile, di quantità e qualità. Il classe '88 appartiene a quella generazione di centravanti completi in grado di far tutto: potente fisicamente (anche se non molto alto stile Lautaro Martinez), tecnico, veloce, furbo, altruista e soprattutto prolifico. 23 reti in 56 partite con l'Indipendiente con l'Atletico Madrid che lo porta in Europa e in Liga. L'argentino con i colchoneros gioca 234 partite e segna 101 reti in cinque anni. Nel 2011 passa in Premier League al City e lì diventa davvero incontenibile con ben 260 centri, distribuiti in 10 stagioni, in 390 partite tra campionato, coppe nazionali e Champions League.

Con l'Albiceleste 101 partite giocate e 42 reti con le Olimpiadi del 2008 a Pechino e la Copa America 2021 messe in bacheca più un secondo posto al mondiale del 2014 che è ancora un ricordo amaro per tutti gli argentini. Cinque Premier League, una Supercoppa europea, un'Europa League più diverse coppe nazionali conquistate in Inghilterra, questo il palmares di Aguero che non ha però mai vinto la Champions League e quasi certamente, purtroppo, chiuderà la carriera senza la possibilità di vincerla per il suo problema cardiaco.