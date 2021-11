Aguero, tre mesi di stop per curare l’aritmia

Gli accertamenti cardiaci a cui è stato sottoposto l'attaccante del Barcellona, Sergio Aguero, dopo il malore che lo ha costretto a lasciare il campo sabato scorso durante la sfida di Liga contro l'Alaves hanno avuto il primo responso: tre mesi di stop per curare l'aritmia cardiaca.

Il percorso di Aguero

"El Kun", com'è soprannominato l'attaccante argentino approdato alla squadra catalana in questa stagione dopo 10 anni al Manchester City dove ha collezionato 275 presenze e ben 184 gol, dovrà seguire un percorso di cure per poter tornare in campo. " Il giocatore della prima squadra, il Kun Agüero, è stato sottoposto ad un intervento diagnostico e terapeutico dal Dr. Josep Brugada che per tre mesi valuterà l'efficacia dell'operazione per determinare il processo di recupero ", scrive il Barcellona in un breve comunicato nel suo sito. Per rivederlo in campo, ovviamente, se ne riparlerà nel 2022 ma l'obiettivo è chiaramente il pieno recupero, prima fisico ma anche psicologico, del calciatore.

"Sono di buon umore, ringrazio tutti"

Subito dopo la pubblicazione del comunicato Aguero ha voluto ringraziare staff, amici e tifosi per l'affetto e la vicinanza dimostratagli in questi giorni. " Sto bene e sono di buon umore per affrontare il processo di recupero. Voglio ringraziarvi tutti per i tanti messaggi di sostegno e amore che oggi rafforzano il mio cuore ", ha twittato ottentendo un'ondata di affetto con oltre 150mila "mi piace" da parte dei suoi follower, molto vicini in questa fase delicata dell'attaccante.

Cos'era successo

Facendo un passo indietro, nella gara contro l'Alaves giocata sabato 30 ottobre e finita 1-1, dopo uno scontro di gioco al 40' del primo tempo, El Kun si è dovuto fermare chiedendo assistenza medica. Purtroppo, però, il calciatore non è riuscito a tornare sul terreno di gioco a causa delle difficoltà respiratorie di quel momento e di un dolore al petto. Nonostante l'ingresso della barella il giocatore è uscito sulle proprie gambe applaudito da tutto lo stadio e subito è stato condotto in ospedale per accertamenti. Il primo responso, confermato poi dallo specialista del Barcellona, non ha lasciato scampo a equivoci: in campo si era verificato un episodio di aritmia cardiaca.

Il 33enne argentino ha finora raccolto 4 presenze in maglia blaugrana segnando una sola rete, quella "inutile" contro il Real Madrid nella sconfitta interna per 1-2 arrivata in pieno recupero, al 97'. Con la nazionale argentina, Aguero ha collezionato ben 101 presenze e 41 gol, quasi uno ogni due partite. Attaccante completo e duttile, la sua assenza soprattutto con il Barcellona si farà sentire: da tutto il mondo dei calcio e dagli sportivi, i più sinceri auguri per una guarigione completa e più veloce possibile sperando di rivederlo in campo quanto prima. Forza El Kun!