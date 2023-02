Ecco l'avviso di Maldini: in discussione non solo Pioli

Tutto il Milan, problema per problema. Prima della sfida con il Toro, Paolo Maldini, il capo dell'area tecnica rossonera, rompe il silenzio di questi ultimi giorni e affronta, con decisione, tutti i temi di maggiore attualità e preoccupazione. Liquida innanzitutto le cattiverie provenienti dai social e spiega che «non bisogna dare spazio a ciò che si legge sul web» prima di entrare nel vivo della questione. «La squadra è giovane, abbiamo passato periodi peggiori nel mio Milan e una ricetta non c'è» comincia Maldini ricordando che «non c'è solo Pioli in discussione, siamo tutti in discussione, è la storia della mia vita ma anche di chi fa sport a questo livello». Difesa anche la scelta di cambiare sistema di gioco passando alla difesa a 3: «È stata decisa per cercare di trovare una solidità». Infine le due spine nel fianco: i casi Leao e Maignan.

Precedenza al portoghese. Racconta Maldini: «Quando l'abbiamo preso giocava seconda punta. Sulla fascia è stato immarcabile, Pioli chiede anche un lavoro di copertura. Tornare al centro non lo disturba, gli manca l'attacco allo spazio senza palla. Rispetto al primo anno è più letale vicino alla porta». Poi c'è la questione del rinnovo contrattuale. Anche qui Maldini è un libro aperto: «La firma? Manca. E manca anche a noi. Ci lavoriamo. Siamo al punto di prima». Uno scenario che cancella dall'agenda rossonera un incontro tra le parti nelle prossime settimane.

Infine la vicenda di Maignan che non gioca da settembre, Milan-Napoli la sua ultima apparizione prima dell'infortunio in Nazionale. Qui l'ex capitano, per la prima volta, rende pubblica la seconda ricaduta avvenuta a Dubai durante la preparazione di dicembre. Spiega Maldini: «Per le notizie che ho io il suo rientro in squadra avverrà nei prossimi dieci giorni. Deve stare molto attento per via delle due ricadute. È una situazione delicata, si è parlato anche di intervento, ma ora sta procedendo tutto molto bene».