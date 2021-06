"Il colore della mia pelle...". Calciatore 20enne suicida

Il mondo del calcio piange la morte di Seid Visin, 20enne con un passato nel settore del Milan. Il ragazzo di nazionalità etiope ma cresciuto in Italia, adottato da una famiglia di Nocera Inferiore, non è morto a causa di un malore, si è purtroppo tolto la vita. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, infatti, Seid ha lasciato una lettera d'addio ed ha poi commesso questo gesto estremo, disperato.

Lo strazio

"Ovunque io vada, ovunque io sia, sento sulle mie spalle come un macigno il peso degli sguardi scettici, prevenuti, schifati e impauriti delle persone" , questo un piccolo stralcio del grido di dolore e di rabbia di Seid. "Ho dovuto lasciare un lavoro perché la gente si rifiutava di farsi servire da me. Io non sono un immigrato. Sono stato adottato da piccolo. Ricordo che tutti mi amavano", uno dei psasaggi della lettera dell'ex canterano del Milan.

Seid, che aveva giocato nelle giovanili del Milan e del Benevento condividendo la camera con Gigio Donnarumma è poi entrato nello specifico per spiegare il suo disagio e la sua rabbia: "Ovunque fossi, ovunque andassi, tutti si rivolgevano a me con gioia, rispetto e curiosità. Adesso sembra che si sia capovolto tutto. Ero riuscito a trovare un lavoro che ho dovuto lasciare perché troppe persone, specie anziane, si rifiutavano di farsi servire da me e, come se non mi sentissi già a disagio, mi additavano anche come responsabile perché molti giovani italiani (bianchi) non trovassero lavoro"

Non ci sono parole giuste per dire addio a un ragazzo di 20 anni: i nostri pensieri vanno a Seid Visin, alla sua famiglia e a chi gli voleva bene. pic.twitter.com/sRSCExqw1x — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) June 4, 2021

Il ragazzo dopo le esperienze con Milan e Benevento aveva deciso di dire addio al calcio professionistico per tornare a divertirsi in una squadra di calcio a cinque, l’Atletico Vitalica. Questa notizia del suo suicidio, però, ha creato sgomento dato che a togliersi la vita è stato un ragazzo di appena 20 anni. Anche il club campano, appena retrocesso in serie B, ha voluto salutare il suo ex tesserato con un post sui canali social:

Il cordoglio del Benevento Calcio per la scomparsa dell'ex calciatore Seid Visin https://t.co/q3OznZBzhO — Benevento Calcio (@bncalcio) June 4, 2021

