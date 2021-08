Un top player Juve all'Inter per "dimenticare" Lukaku?

Mancano 25 giorni alla chiusura del mercato e alcune grandi punte del campionato di Serie A sono con le valige in mano. A cominciare da Romelu Lukaku che inaspettatamente è diventato da punto fermo dell'Inter a possibilissimo partente, destinazione Chelsea. L'entourage del belga per ora glissa e attende silente con il suo agente Federico Pastorello che ha risposto ad alcuni tifosi arrabbiati sui social con un laconico: "Presto sentirete le nostre ragioni, comunque vada a finire".

Alternative

Il Chelsea è disposto a fare follie per Lukaku con l'Inter che sta sondando il mercato in cerca di alternative valide (anche se non sarà facile rimpiazzare un top player come il belga). Da Duvan Zapata a Dusan Vlahovic, i nomi sul taccuino della dirigenza sono molteplici ma eccono spuntare uno a sorpresa: Paulo Dybala (fonte calciomercato.it). L'attaccante argentino ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2022 e sta trattando ormai da mesi un difficile rinnovo di contratto con il suo agente Jorge Antun che a breve incontrerà la dirigenza dopo aver osservato i 10 giorni di quarantena dopo il suo arrivo dall'Argentina.

Rinnovo o cessione?

Dybala è appeso ad un filo tra il ricco rinnovo di contratto, a due zeri, o l'addio. Se Lukaku dovesse lasciare l'Inter, allora il club nerazzurro ci proverebbe con tutte le sue forze a portare la Joya a Milano per cercare di sostituire degnamente un calciatore come Big Rom, anche se con caratteristiche totalmente differenti. L'addio dell'ex United unito però all'arrivo di Dybala più un altro centravanti fisico come Zapata permetterebbe ai tifosi nerazzurri di stare più tranquilli circa il futuro ma anche e soprattutto a Simone Inzaghi che sta vedendo pian piano smantellare la rosa campione d'Italia.

Pare infatti che anche Stefan de Vrij possa essere ceduto per esigenze di bilancio e per far cassa. Le proposte per il forte centrale olandese non mancano con Mino Raiola che è pronto eventualmente a portare il suo assistito in Premier League, lontano da Milano. Tranne Achraf Hakimi nessun'altro per ora si è mosso ufficialmente da Milano, ma la sensazione è che Suning stia facendo di tutto per fare cassa e alleggerire il monte ingaggi in barba però al fatto di dover difendere uno scudetto ed essere competitivi in Champions League

