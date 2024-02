F1, via al test nel mondiale dei sentimenti strani e inversi

Da oggi in Bahrein inizieranno a fioccare pensieri strani e di senso inverso in alcuni dei nostri eroi a trecento all'ora. Da oggi, ore otto del mattino, ogni momento sarà valido per gioire o disperarsi, per programmare cavalcate o metabolizzare imminenti e future delusioni. Saranno pensieri nascosti, nessuno dei piloti dirà la verità ai media e magari aspetterà un anno per rivelarla. Come Leclerc l'altro giorno, in occasione della presentazione del SF24, quando ha detto che dopo una manciata di giri aveva capito quanto fosse difficile da guidare la SF23. Nessuno dirà la verità ma ognuno saprà la verità, già pensando che i 24 Gran premi che lo attendono saranno una grande occasione o un calvario. Difficile se non impossibile correggere in corso d'opera in F1: se la monoposto è buona sarà buona, se è un trattore al massimo diverrà una monovolume, nulla di più. L'animo di tre campioni da stamane fino alle 17 di venerdì potrebbe però essere attraversato da un sentimento raro ancor prima di iniziare: il rimpianto. Charles Leclerc potrebbe rimpiangere di aver rinnovato con la Ferrari, Carlos Sainz potrebbe rimpiangere di doverla lasciare fra un anno, Lewis Hamilton potrebbe rimpiangere di raggiungerla fra un anno. Sarà un caos emotivo. E Vasseur che dice «sono sicuro che Sainz andrà forte fino all'ultima curva della stagione» dice il vero; solo che Sainz spingerà soprattutto per sé. Un caos dei sentimenti che verrà amplificato nel caso il boss Red Bull Horner dovesse lasciare il timone del team campione per lo scandalo «hot» che lo vede coinvolto e sotto indagine interna. Perché illuderà i rivali che la confusione nello squadrone anglo-austriaco possa aiutarli. Gioia, disperazione, rimpianti e illusioni. Sarà un mondiale dei sentimenti. Molto hot.