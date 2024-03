ADL, Allegri e quel grido disperato dei tifosi

La domanda sorge spontanea: chi sta peggio, il Napoli o la Juventus? Controllando la classifica si direbbe la squadra campione d'Italia che, battuta e sbattuta al Maradona dall'Atalanta, rischia di restare fuori dai tornei Uefa e con la ridicola questione allenatore da risolvere. Osservando il gioco, oltre ai risultati, risulta invece evidente che il gruppo juventino stia galleggiando su una zattera, senza un solo riferimento, il tecnico e il suo singolare vice alla ricerca di un passato irripetibile, la dirigenza presente soltanto nelle cronache giudiziarie e finanziarie. Nessun dolce pasquale per Napoli e Juventus, dunque, uguali fermenti dei tifosi, quelli partenopei chiedono, inutilmente, l'uscita di De Laurentiis, quelli torinesi vorrebbero il licenziamento di Allegri ma nessuno sa chi mai potrebbe essere la figura autorevole e/o coraggiosa che provveda alla decisione. Allegri è a fine corsa, come era capitato a Mourinho, Sacchi, Lippi, per citare i migliori, non si è ancora reso conto di rovinare una carriera gloriosa, la voce su Thiago Motta incanta la propaganda, servirebbe una riedizione di Conte ma non certamente lui medesimo, qualcuno, dalle parti di Elkann, provi a immaginare il futuro di questa squadra nella prossima Champions e nella coppa del mondo per club, un quadro imbarazzante per un club alla memoria. Le vittorie di Atalanta e Lazio sono state diverse, per forma e sostanza, ma di uguale effetto sulle avversarie, la corsa a un posto Uefa conferma il Milan pronto e reattivo grazie al suo campione Leao, protagonista sulla Fiorentina, la compagnia registra dunque la risalita della squadra di Gasperini ,la Lazio di Tudor ha la coppa Italia e il derby per uscire dal buio la Roma ha idem progetto, mentre il Bologna, battendo domani la Salernitana, può avvicinarsi a due punti dalla Juventus, sarebbe un nuovo spasso offerto dal teatrino bianconero. Ma è Pasqua, per chi ama il football c'è Manchester City-Arsenal, per noi colomba e uovo di cioccolato.

Nel poco, è moltissimo.