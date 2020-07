Gli auguri (amari) degli juventini: ​"Rinneghiamo Conte, è cartonato"

Antonio Conte compie oggi 51 anni e l'Inter a mezzanotte in punto ha voluto fare gli auguri al suo allenatore attraverso i canali social e sul sito ufficiale della società nerazzurra. Anche la Juventus, però, ha voluto omaggiare il suo ex calciatore e tecnico per quasi 16 anni, tredici da calciatore e tre sulla panchina della Vecchia Signora, e questo ha scatenato i tifosi nerazzurri e bianconeri in una serie di commenti ironici, pesanti e al veleno.

I tweet della "discordia"

| COMPLEANNO



Tanti auguri da tutto il mondo nerazzurro, mister! pic.twitter.com/7B7G0d7DsX Inter (@Inter) July 30, 2020

Questo il tweet del club di viale della Liberazione per il suo allenatore che da oltre un anno si è già perfettamente calato nella dimensione Inter. Il cinguettio della Juventus, però, ha scatenato tifosi in una serie di commenti al vetriolo con i supporter di entrambe le squadre che non se le sono mandate di certo a dire:

Commenti ironici e al veleno

"Quanto c... rosicate", e ancora "Conte è una persona coerente. Un conto è essere professionale altra cosa è il tifo. Lui è un vincente e sono certo che darà il massimo per l'Inter. Riguardo alla Juve sarà sempre un tifoso. Lo dico da interista", "Tanti auguri Antonio non si possono dimenticare anni dove come giocatore e Capitano hai dato tutto sul campo per la Juve .... Per quanto riguarda le scelte professionali hai una bella gatta da pelare .... ancora tanti auguri!", questi alcuni dei commenti pro Conte.

La maggior parte dei tifosi di fede bianconera, però, si è scatenata nei commenti contro un'icona della Juventus per 16 anni: "Cancellate questa porcheria e togliete la stella a quest’uomo di m...", "Rinneghiamo il suo nome e la sua storia da noi. Adesso è un cartonato!!!", "Tanti auguri Antonio Conte! Da quando ci hai mollato ad agosto noi abbiamo continuato a vincere...ma quest’ultimo è ancora più bello perché sei secondo e ti puoi mettere le labbra a cuoricino e baciarci le c...! 100 di questi giorni, sono solo alcuni dei commenti intrisi di rabbia, rancore e veleno nei confronti di Conte che il 31 maggio del 2019 accettando di diventare allenatore dell'Inter ha rotto definitivamente i ponti con gran parte dei tifosi della Juventus che non gli hanno perdonato un "tradimento" troppo grande da poter accettare e digerire.

