Conte, eccoti Vidal. Genoa su Balotelli

Antonio Conte ha finalmente il suo Guerriero prediletto fin dai tempi dei trionfi juventini: Arturo Vidal ieri alle 19.03 ha firmato il contratto biennale con l'Inter. Un rinforzo di spessore che il tecnico potrebbe far debuttare già sabato sera contro la Fiorentina. Nerazzurri attivissimi sul mercato, soprattutto in uscita: dopo Godin, accasatosi al Cagliari (biennale con opzione per il terzo anno), tocca ad Antonio Candreva fare i bagagli: l'esterno può andare alla Sampdoria (Ferrero gli ha offerto triennale da 1,5 milioni netti a stagione) per 2,5 milioni. La stessa cifra che Marotta è pronto a girare al Parma per ottenere Matteo Darmian, jolly per la fascia e all'occorrenza difensore di destra nella retroguardia a tre contiana.

A proposito di partenze interiste: in settimana previsto il nuovo assalto del Cagliari per Radja Nainggolan. Le parti lavorano al prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, mentre Joao Mario piace in Spagna (Betis e Valencia). Destino segnato anche per i giovani della rosa: Agoumè (si accasa allo Spezia in prestito secco), Salcedo (tornerà al Verona) ed Esposito (richiesto dalla Spal in prestito, deve dare risposta nelle prossime ore). Cessioni necessarie per alleggerire il monte stipendi e recuperare un tesoretto utile da reinvestire insieme alla cessioni di un big (l'indiziato principale resta Marcelo Brozovic) per sferrare l'assalto a fine mese nei confronti del grande sogno di Antonio Conte: N'Golo Kantè, valutato 60 milioni dal Chelsea.

Sempre molto attivo il Genoa del duo Preziosi-Faggiano che ieri ha dialogato con Mino Raiola. Sul tavolo l'arrivo del terzino mancino Pellegrini in prestito dalla Juventus e un'idea suggestiva: Mario Balotelli, svincolato dopo l'ultima esperienza in chiaroscuro col Brescia.

Restando in tema di attaccanti: il passaggio di Luis Suarez all'Atletico Madrid ha liberato Morata per la Juventus, che contestualmente ha mollato la presa per Edin Dzeko. Il bosniaco ora potrebbe restare clamorosamente alla Roma, con l'arrivo di Milik nella Capitale dal Napoli che potrebbe sfumare. Un mancato valzer dei bomber che rischia (se Milik non troverà last minute un'altra pretendente) di far restare De Laurentiis a bocca asciutta (c'era intesa con la Roma per 25 milioni bonus compresi) per un calciatore in scadenza tra 9 mesi e libero da gennaio di firmare a zero per un altro club. Intanto per Koulibaly (valutazione 75 milioni) continua il duello tra Psg e Manchester City.