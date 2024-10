Conte viva tranquillo, al Nord non stanno bene

Ascolta ora 00:00 00:00

Antonio Conte può vivere tranquillo nell'aria bella di Napoli. Al nord non stanno benissimo. L'Inter ha vinto, d'accordo, in undici contro dieci contro l'Empoli ma la Juventus ha rischiato di sfasciarsi contro il Parma. Meno sette dalla capolista, sesto pareggio, un sostantivo che non riesce al bilancio contabile è invece il distintivo del nuovo corso. È il sintomo, quello della squadra bianconera, di una crisi di identità, di una pessima condizione atletica, di una confusione di idee e di gioco. Thiago Motta continua a recitare nelle conferenze stampa, la Juventus è equivoca, alterna prove di carattere ad altre di ignavia, le assenze pesanti sono un alibi che non può reggere a lungo, il pari di San Siro sembra una parentesi fortunata come lo era stata la splendida vittoria di champions a Lipsia, il ko di Bremer ha trasformato il blocco di cemento della difesa in un muro di cartongesso. Ora sul diario quattro partite a rischio, Udine, Lille, derby e Milan, a fine novembre potrebbero accadere cose impreviste. Non era facilissima, è diventata semplice per l'Inter vincere ad Empoli. Per un'ora ha giocato in superiorità di uomini, i toscani hanno resistito fino all'espulsione di Goglichidze, poi hanno fatto i conti con la potenza e prepotenza dei campioni d'Italia, forse lenti rispetto al passato, là dove la velocità e l'aggressività erano il valore aggiunto del disegno di Inzaghi. Sta di fatto che servivano in tre punti per non staccarsi dal Napoli che viaggia su una corsia privilegiata, quella libera dagli impegni europei che intossicano la preparazione e sono trappole di infortuni.

L'Atalanta ha battuto il Monza e supera in classifica proprio la Juventus. Oggi ultime tre partite di calendario con il curioso appuntamento che attende Ivan Juric contro il Torino, sua ex squadra, ma soprattutto contro le fastidiose voci di un possibile esonero, in caso di sconfitta.