Inter-Genoa, chi gioca e dove vederla

Da Marassi a San Siro, l'Inter chiude il cerchio con il Genoa: due mesi perfetti in cui ha spiccato il volo verso la seconda stella con 8 vittorie consecutive in campionato (più 3 nelle coppe). Non casualmente, l'ultima volta che ne ha vinte almeno 9 ha poi conquistato lo scudetto (autunno 2021, allora i successi furono addirittura 11). Il Genoa è l'ultima squadra che ha fermato la marcia di Inzaghi, già solo per questo l'Inter deve fare particolare attenzione alla sfida di stasera. Vero è che la concorrenza è dispersa alle spalle della capolista e il vantaggio consentirebbe di ammortizzare qualche distrazione, però il mondo Inter si è ingolosito e aspettando la sfida bis con l'Atletico Madrid (13 marzo) l'intenzione è quella di continua a viaggiare forte, a passo di record.

Ce ne sono almeno 2 che farebbero degna cornice alla seconda stella. Quello dei punti e quello dei bomber. Il primo è della Juventus di Conte, 2013-2014, che mise insieme 102 punti, tantissimi. Per batterlo, Inzaghi deve vincerle tutte da qui alla fine (e sarebbero 105) o al limite pareggiarne una sola (103). Durissima, ma aritmeticamente possibile. Intanto, se stasera dovesse vincere, salirebbe a 72 punti in classifica, gli stessi che sommò l'anno scorso, ma a fine campionato.

Per il secondo record corre evidentemente Lautaro, obiettivo quota 36 gol (al momento 23 in 24 presenze) dove sono arrivati solo Higuain (2016) e Immobile (2020), quest'ultimo allenato proprio da Inzaghi, a conferma che il tecnico piacentino da sempre ha scelto di giocare un calcio offensivo. Quest'anno, la sublimazione anche con la miglior difesa fra i 5 campionati più importanti d'Europa (dove alle sue spalle ci sono squadre che hanno giocato meno partite e preso più gol).

«Il Genoa copre molto bene il campo e dovremo fare parecchia attenzione», racconta Inzaghi, conscio che nelle ultime 11 giornate, Gilardino ha perso solo contro l'Atalanta. «Serviranno corsa, aggressività e determinazione, se vogliamo continuare come abbiamo fatto negli ultimi due mesi», aggiunge il tecnico che stasera tocca il traguardo delle 300 panchine in Serie A (99esima con l'Inter): nessuno a questo punto della carriera aveva mai vinto quanto lui (178 partite), nemmeno Ancelotti (172) e Allegri (171) e i totem Herrera (164), Trapattoni (160) e Capello (158).

Buone notizie dall'infermeria, in cui di fatto resta il solo Calhanoglu. Acerbi, Thuram e Frattesi potrebbero infatti già andare in panchina stasera, quindi pronti per la sfida con l'Atletico. Col Genoa, rotazioni più o meno forzate (Bastoni è squalificato, Carlos Augusto in difesa), Dumfries rileva Darmian e stavolta in coppia con Lautaro dovrebbe esserci Sanchez.

Probabili formazioni e dove vederla

INTER

Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi



GENOA

Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson. Allenatore: Alberto Gilardino



Tv: Dazn, Sky ore 20.45