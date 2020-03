Coronavirus, cori e striscioni choc dei tifosi dello Zenit: "Moriremo tutti"

Nonostante l'emergenza mondiale del coronavirus in alcuni stati il calcio non si è fermato: in Serbia si va avanti nonostante il numero uno della federazione sia risultato positivo e così anche in Russia dove lo Zenit San Pietroburgo, club allenato in passato dagli italiani Luciano Spalletti e Roberto Mancini, sta dominando il campionato con nove punti di vantaggio sul Krasnodar che occupa al momento la seconda posizione, più staccate Rostov, Cska Mosca e Lokomotiv Mosca.

Nell'ultimo turno di campionato lo Zenit ha travolto con un pesantissimo 7-1 il malcapitato Ural che occupa il decimo posto della classifica. A fare notizia, però, non è stato di certo il punteggio roboante in favore dei padroni di casa ma i cori e gli striscioni della curva dello Zenit in merito all'emergenza sul coronavirus: "Moriremo tutti! La nostra passione è fare festa durante la peste" , questo l'assurdo coro lanciato dai tifosi di casa.

«Мы все умрем!» Мой любимый жанр - пир во время чумы :) pic.twitter.com/j9g2LCZ0Jc — Pavel Voronkov (@paul_raven) March 14, 2020

Non solo, perché non contenti hanno anche esposto uno striscione in lingua russa naturalmente con una frase ad effetto: "Siamo tutti malati di calcio e moriremo per lo Zenit San Pietroburgo".

Zenit fans singing “We’r all gonna die” at probably the most attended public event in the world this weekend is a perfect example of how we take on any kind of global troubles here in St Pete and Russia https://t.co/jyPCyi2HB1 — egor_kretsan (@ridethecrab) March 14, 2020

In Russia, dunque, non hanno alcuna intenzione di fermare il calcio e lo sport in generale nonostante un'emergenza che è diventata purtroppo estesa a livello mondiale. Sui social queste iniziative dei tifosi dello Zenit hanno ricevuto pesanti critiche con molti utenti che hanno commenato il loro comportamento mostrandosi perplessi:

Gli ultras dello Zenit che cantano allo stadio a san Pietroburgo: "Moriremo tutti, moriremo tutti". Mi ricorda un po' Maksim Maksimich quando chiede a Pechorin: chi ha portato il nichilismo in Russia? Sono stati gli inglesi? Oppure i francesi? https://t.co/9HIgKp7KQF — Luigi De Biase (@LuigiDeBiase) March 14, 2020