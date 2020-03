Coronavirus, l'amichevole Germania-Italia a porte chiuse

L'emergenza coronavirus sta mettendo letteralmente in ginocchio anche il mondo dello sport con Euro 2020 che è ad oggi a forte rischio. La competizione europea per le nazionali dovrebbe iniziare il 12 giugno con la sfida inaugurale all'Olimpico di Roma tra l'Italia di Roberto Mancini e la Turchia di Senol Gunes. Mancano dunque 93 giorni ad Euro 2020 ma è ancora tutto in discussione dato che non si ancora cosa ne sarà del calcio da qui alle prossime settimane.

Il weekend del 28-29 marzo i campionati si sarebbero comunque fermati per via degli impegni con le nazionali con l'Italia di Roberto Mancini disputerà due gare amichevoli prima con l'Inghilterra, il 27 marzo a Wembley, e il 31 marzo contro la Germania di Joachim Loew. Qualche giorno fa l'edizione online della Bild aveva parlato della paura della città di Norimberga per il possibile esodo dei tifosi italiani, soprattutto dal Nord Italia, luogo dove si è presentato maggiormente il virus che sta mettendo in ginocchio il Bel Paese e non solo.

La DFB, la Federazione calcistica tedesca, ha infatti comunicato che vista l'emergenza sanitaria europea e mondiale, la gara di Norimberga del 31 marzo si giocherà senza spettatori.

Das Länderspiel zwischen Deutschland und Italien am 31. März in #Nürnberg muss nach aktuellem Planungsstand ohne Zuschauer im Stadion stattfinden. Darüber wurde der @DFB heute von der Stadt Nürnberg informiert. #GERITA #DieMannschaft pic.twitter.com/bFPXJMrQU1 — Die Mannschaft (@DFB_Team) March 10, 2020

A seguito del Dpcm di ieri inoltre la Figc ha invece comunicato che è sospesa la vendita dei biglietti del settore riservato ai tifosi italiani proprio per la gara amichevole Germania–Italia e che gli acquirenti riceveranno il rimborso direttamente dal canale di vendita utilizzato: Vivaticket per i residenti in Italia e Travelclub per chi ha acquistato i biglietti dalla Germania, Svizzera, Austria e Belgio.

Resta ancora da capire, invece, cosa ne sarà della sfida amichevole contro l'Inghilterrra a Wembley ma pare che si vada incontro ad un procedimento analago a quello attuato dalla federazione tedesca per la sfida tra la Germania e l'talia che potrebbe essere senza la cornice di pubblico che meriterebbe una partita del genere in condizioni sanitarie normali.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?