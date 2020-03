Coronavirus, Norimberga teme gli italiani: "No a Germania-Italia"

L'emergenza coronavirus sta allarmando tutta l'Europa e tutto il mondo. Il calcio e tutti gli altri sport hanno subito delle limitazioni drastiche come in Italia con la Serie A che continuerà ma a porte chiuse. In questo mese di marzo, però, è prevista anche la pausa per le nazionali con il 31 marzo giorno ormai fissato da tempo per l'amichevole di lusso tra la Germania di Joachim Loew e l'Italia di Roberto Mancini.

Secondo quanto riporta la Bild, però, Norimberga, città designata per ospitare l'amichevole, non vorrebbe ospitare la sfida tra Germania-Italia per la paura del coronavirus. Secondo l'edizione online del quotidiano tedesco nella città della Baviera temono l'arrivo dei tifosi italiani soprattutto dal Nord Italia, luogo dove si è presentato maggiormente il virus che sta mettendo in ginocchio il mondo.

Settimana prossima verrà presa una decisione definitiva in merito ma si potrebbe anche andare incontro ad una sfida, l'ennesima, a porte chiuse. Non solo quella contro la Germania, dato che anche quella di lusso contro l'Inghlilterra prevista a Londra il 27 marzo, 4 giorni prima di quella con i tedeschi cheè a forte rischio. Non solo, perché al 29 maggio alla Sardegna Arena ci sarà Italia-San Marino, mentre il 4 giugno a Bologna si giocherà l'ultimo test prima di Euro 2020 contro la Repubblica Ceca.

Le parole di Mancini

Nella giornata di ieri Roberto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti a Sky Sport circa il tema coronavirus: "Sono un po' preoccupato per i miei genitori, che sono anziani. Ma per fortuna stanno bene. Possiamo vincere Euro 2020 perché abbiamo giocatori forti ma in questo momento mi dispiace molto per questa situazione e spero tutto si risolva al più presto, che venga trovato il vaccino e il virus possa sparire entro un paio di settimane. Io mi adeguo a ciò che decidono, dato che ci sono persone più competenti di me. Spero si torni presto alla normalità".

La speranza di tutti e non solo per lo sport è che nel giro di qualche settimana si possa tornare presto alla normalità in Italia, in Europa e nel mondo. Mancano ancora 99 giorni ad Euro 2020, con l'Italia che giocherà la partita inaugurale, e ad oggi la situazione non è ottimale ma fra tre mesi abbondanti ci si augura che il tutto possa risolversi per poter garantire a tutti di poter seguire le partite nella piena sicurezza e senza rischi di contagi.

