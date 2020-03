Coronavirus, Schiavone: ''La libertà nasce dalla salute. Stiamo a casa''

''La libertà nasce dalla salute. Stiamo a casa'' è il messaggio lanciato da Francesca Schiavone sull'emergenza Coronavirus.

Una leonessa in campo e fuori. L'ex campionessa azzurra del tennis, Francesca Schiavone, reduce negli ultimi mesi dalla lotta contro un tumore, ha lanciato un commovente messaggio sul suo profilo Instagram sulla tragedia che sta provando duramente il nostro Paese, afflitto dall'epidemia del Coronavirus. L'ex tennista oggi allenatrice, ha invitato i suoi followers e non solo a restare a casa e a combattere così la battaglia contro il Covid-19. "Fermiamoci, oggi ci viene chiesto obbligatoriamente di restare a casa, rompendo tutti i nostri equilibri, fatti di programmi e di piani, proprio cosi l'imprevisto che stravolge la nostra vita''.

Chiaro il riferimento alla sua battaglia per vincere la malattia, una sfida fatta di dettagli, di tanti particolari che messi in fila portano a un risultato proprio come se fosse una lunga partita di tennis: ''Ora ve lo racconto quando ero in ospedale attaccata a quella flebo ogni respiro sapeva di nausea. Tornata a casa me lo portavo con me mi sedevo su una poltrona, dietro le tende vivevo in penombra, il sole alzarsi e io ferma la pioggia battere e ad un certo punto arrivare la luna e io sempre lì non sapevo se lasciare la disperazione impossessarsi di me o sentire il dolore e semplicemente sorridere sapendo che andrà tutto bene. Appena la nausea mi lasciava in pace per qualche minuto facevo un passo fuori e i miei occhi andavano dritti al cielo che bei colori e l'aria fresca sul viso me lo ricordo benissimo sono stati mesi in sospensione. Un'attesa che mi ha fatto rallentare totalmente la vita. Noi lottiamo per avere di più sempre di più, per avere comodità delle distrazioni quando la terra invece brucia e noi continuiamo ad andare avanti quando i ghiacciai si sciolgono e noi sprofondiamo''.

Proprio in questo momento di immobilità diventanto fondamentali le piccole cose che la vita e il mondo possono donarci ogni giorno: ''Ascoltiamo, ascoltiamoci prendiamoci cura di noi prendiamoci cura uno dell'altro la liberta nasce dalla salute. Con la salute possiamo scegliere e con la scelta possiamo costruire il nostro percorso. La salute che grande libertà e allora celebriamo la gioia la bellezza in tutte le sue forme di luci. Parlate con gli altri per creare confronti che arrichiscono la nostra conoscenza, dedicate alla vostra famiglia i vostri sorrisi e godete dei sorrisi che restituiscono delle coccole e dell'amore. Alzate gli occhi al cielo e guardate che bello. E' la vita è lo straordinario spettacolo che l'universo ci offre. Oggi possiamo farlo abbiamo il tempo di farlo perchè un microrganismo cellulare ha deciso che dobbiamo farlo adesso oggi possiamo godere della bellezza che ci circonda. Siamo molto fortunati. Siamo grandi lottatori. Andrà tutto bene. Stiamo a casa". Ecco un altro punto a favore della Leonessa.

