Coronavirus, si ferma anche la F1: annullato il GP della Cina

Il coronavirus è riuscito a fermare anche il Circus della Formula1. La Fia ha infatti annunciato che il Gran Premio della Cina, in calendario per il prossimo 19 aprile, è stato annullato a causa dell’epidemia che ha colpito il Paese. La gara si sarebbe dovuta disputare sul circuito di Shanghai. La decisione presa di Lyberti Media, che organizza il Mondiale, è stata ufficializzata dalla Fia.

Annullato il GP a causa del coronavirus

Le autorità e il promotore del GP cinese, Juss Sports Group, avevano infatti chiesto di rinviare l’appuntamento sportivo nel Paese asiatico “al fine di garantire la salute e la sicurezza degli addetti ai lavori e degli appassionati. Formula 1 e Fia continueranno a lavorare a stretto contatto con le autorità locali per monitorare la situazione e, in caso di condizioni favorevoli, valutare l’ipotesi di trovare date alternative durante il corso dell’anno. Il GP della Cina è sempre stato una parte molto importante del calendario della F.1 con una partecipazione incredibile da parte dei fan. Non vediamo l’ora di correre in Cina il più presto possibile e auguriamo a tutto il Paese il meglio in questo momento difficile”. Per il momento non sarebbe stata trovata alcuna data alternativa possibile, anche perché il calendario è fitto di gare.

Per la prima volta, quest’anno saranno 22 gli appuntamenti con la F1. Naturalmente è impensabile che la pausa estiva di 21 giorni possa essere toccata per aggiungerne uno. Ormai poi siamo all’inizio della nuova stagione, che inizierà il 15 marzo in Australia, a Melbourne. Le scuderie stanno già scaldando i motori e il conto alla rovescia è iniziato già da un po’. Insomma, l’idea di rivedere e mettere mano a un calendario già completo, è davvero difficile. Considerando anche che aggiungere una gara vorrebbe dire avere Gran premi molto vicini tra loro, forse anche tre o quattro consecutivi. I team non sarebbero certo d’accordo con una decisione simile. Né vogliono rischiare che pubblico, piloti e addetti ai lavori rischino la salute. Meglio forse annullare il Gran Premio della Cina. Se ne riparlerà il prossimo anno.

Verranno valutate date alternative