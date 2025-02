La corsa scudetto è questione last minute

Ascolta ora 00:00 00:00

Domenica last minute, pari a Roma, pari a Milano, Napoli e Inter restano dov'erano, più amaro il pari di Conte, più giusto quello di Inzaghi, Ranieri ha risparmiato i titolari ma quando è entrato Dybala è cambiata l'aria all'Olimpico e il Napoli, accademico è stato punito da Angelino. Il Milan, dunque, ha frenato l'Inter che sembra soffrire il derby dopo le due sconfitte, all'andata e nella finale di Riad, il pareggio blocca anche il progetto milanista di agguantare una posizione per la champions, con l'eventuale vittoria nel recupero contro il Bologna, la squadra resterebbe staccata da Juventus, Lazio e Fiorentina, anche i toscani possono incrementare il vantaggio nell'altro recupero contro l'Inter. I campioni sono stati sfortunati ma hanno offerto spazi eccessivi agli avversari, Inzaghi, come abitudine e limite, ha cambiato l'ammonito di turno, nel caso Bastoni, Conceiçao ha incomprensibilmente rilevati tutti i tre gli attaccanti. In avvio di giornata momenti fantozziani quando la Juventus, dopo quattro minuti, si è ritrovata in svantaggio con l'Empoli, per un gol dell'ex De Sciglio, come contrappasso allegriano, squadra in ansia per i consueti esperimenti di Motta, visto in difesa Veiga, in panchina Costa Alberto (costato il doppio del valore), dalla Premier League il Milan ha preso un leader, Walker (prestito con diritto di riscatto a 5 milioni), la Juventus una riserva, Kelly, prestito con riscatto a 18 milioni, dov'è l'errore? Altro ex juventino in cronaca ma non è una novità, Kean al tredicesimo gol ha lanciato la Fiorentina in zona champions, quella che stasera potrebbe registrare l'iscrizione della Lazio a Cagliari.

Breve nota sulle riprese televisive della Lega di A, sembra obbligatorio, da contratto, inquadrare, con didascalia, i volti di De Siervo e di Simonelli, dirigenti della stessa lega. In Premier League vengono mostrati i protagonisti del passato del football britannico, al riguardo Guardiola ha buscato 5 gol dall'Arsenal, inedito per lui in carriera.