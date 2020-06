"Cristiano cosa altro può fare...?" Alla Juve esplode il caso Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha tre grandi difensori alle sue spalle e non stiamo parlando di Chiellini, Bonucci e de Ligt: bensì delle sorelle Katia ed Elma e dell'onnipresente madre Dolores. Soprattutto le due sorelle si sono spesso scagliate contro chi si è permesso di attaccare il fratello vedi van Dijk, oppure Kathryn Mayorga nel delicato e spinoso caso che ha visto coinvolto il portoghese in una grave accusa di violenza sessuale, oppure quando non ha conquistato il Pallone d'Oro nel mese di dicembre in favore del collega-rivale Lionel Messi.

Attacco frontale

Questa volta è toccato ad Elma prendere le parti del "fratellino" con un siluro nei confronti del tecnico bianconeri Maurizio Sarri ma volendo ben vedere anche indirizzato ai compagni di squadra del fratello: "Cosa altro può fare? Da solo non riesci a fare miracoli. Non capisco come si possa giocare così comunque...Testa alta, di più non poteva fare" . Questo post ha raccolto quasi 18000 like e una serie infinita di commenti a corredo della foto postata da Elma che ritrae uno scontento Cristiano in un collage di foto dove appare il tecnico bianconero.

Caso in vista?

Il post è piaciuto molto anche alla madre Dolores Aveiro che ha messo il like al post della figlia Elma quasi a scagionare il figlio della brutta prestazione offerta non solo dalla Juventus ma anche da fratello e figlio che è lontano parente di quello ammirato in quasi 20 anni di carriera. Le voci di mercato provenienti dall'Inghilterra con il Chelsea in prima fila per portarlo alla corte di Lampard, dalla Mls ma anche dalla Spagna con la possibilità di poterlo rivedere al Real Madrid stanno probabilmente disturbando CR7 che ha voglia di dimostrare di essere ancora il miglior attaccante del mondo. Il tempo per farlo, ovviamente, c'è con la Juventus che ha ancora la possibilità di compiere il double campionato-Champions League ma una cosa è certa: servirà un cambio di passo per dare una sterzata positiva ad una stagione al momento deludente sotto tutti i punti di vista.

